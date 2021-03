5 Impactantes películas que tienes que ver estas vacaciones de verano

Con cada semana más de encierro por la interminable pandemia, no esta de más una buena película y estas Vacaciones de Verano sin poder salir es una buena manera de mantenerse entretenido.

Si aún no sabes o no has consultado que tipo de películas es buena opción para estas vacaciones, La Verdad Noticias eligió estas 5 películas viejas pero buenas, para no despegarte del sillón una vez más.

"Spring Breakers" (2012)

Este es un thriller cómico sobre crímenes escrito y dirigido por Harmony Korine, los estudiantes universitarios roban un restaurante para tener suficiente dinero para viajar a Florida durante las vacaciones de primavera.

En Florida, los arrestan por consumir drogas, pero un narcotraficante cómicamente turbio los saca de apuros. Él convence a algunos de ellos para que lo ayuden a cometer más robos y vender más drogas, lo que finalmente crea una situación en la que todos los involucrados se vuelven locas.

"Matarlos suavemente" (2012)

Esta es una película policial, un asesino a sueldo tiene la tarea de investigar varios robos entre turbas en competencia. A medida que determina a los perpetradores, también debe llevar a cabo múltiples asesinatos. Intenta cometer los asesinatos desde la distancia para no tener que ver el dolor y el miedo de las víctimas, pero esto se vuelve cada vez más difícil de lograr.

James Gandolfini, Richard Jenkins, Scott McNairy, Ben Mendelsohn y Brad Pitt son los protagonistas.

"Origen" (2010)

Esta es una película de acción de ciencia ficción escrita y dirigida por Christopher Nolan, un hombre trabaja en el espionaje corporativo con una tecnología que le permite unirse a un mundo de sueños con un objetivo y engañar al subconsciente del objetivo para que revele secretos.

Obtiene un nuevo trabajo que podría ser imposible con la tecnología: implantar una idea en el subconsciente. El hombre forma un equipo para viajar muchos niveles en lo profundo del subconsciente del objetivo (sí, esto es muy confuso), creando un viaje que traerá mucho peligro para todos los involucrados.

Leonardo DiCaprio es el protagonista.

"El juego de Molly" (2017)

Esta película es una biográfica sobre crímenes escrita y dirigida por Aaron Sorkin, una aspirante a esquiadora olímpica sufre una lesión que pone fin a su carrera y debe decidir qué hacer a continuación con su vida.

Jessica Chastain es la protagonista.

Ella encuentra su camino hacia una liga de póquer clandestina y comienza a administrar la operación. La operación la enriquece hasta que los nervios de ejecutar un juego ilegal de apuestas la alcanzan y permite que personajes más peligrosos entren en su negocio.

Ghost Rider (2007)

En esta primera película de superhéroes de Marvel, un adolescente intercambia su alma con un demonio con la esperanza de curar el cáncer de su padre, pero el demonio lo engañó y el padre muere de una manera diferente.

El adolescente crece para convertirse en un conductor de acrobacias. El demonio regresa para obligarlo a convertirse en un cazarrecompensas sobrenatural cubierto de llamas llamado Ghost Rider para completar una misión para el infierno.

Nicolas Cage es el protagonista.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.