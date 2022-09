4 actores de una famosa serie serán reemplazados

Una de las series más vistas sin duda alguna ha sido “House of the Dragon”, la cual cuenta la historia de la familia Targaryen que se encuentra en una pelea constante por conseguir el trono de hierro, dado que la sucesión para el heredero primogénito no existe.

En La Verdad Noticias te informamos que, luego del éxito obtenido por la serie “Game of thrones” el escritor George R.R. Martin busca conquistar al público, con la precuela de dicha serie pues se siente completamente preparado para el reto.

Y es que a pesar de ser una historia que va relacionada con Game of thrones porque ambas tocan temas como la venganza y la traición, “House of the Dragon” también cuenta con su propio clímax que sin duda alguna podrá envolver a cualquiera que la mire.

¿Qué actores de la serie serán reemplazados?

Escena de la serie "House of the Dragon"

La serie “House of the Dragon” dará un giro por el cambio de sus personajes, como es el caso de Milly Alock que interpreta a Rhaenyra Targaryen y será reemplazada por Emma D´Arcy, por su parte la reina Alicen Hightowe que es interpretada por Emily Carey, pasará a la actriz Olivia Cooke.

Asimismo “la reina que nunca fue” será interpretada por Nanna Blondell y el personaje que desempeñó Mattew Carver será interpretado por Theo Nate, cabe aclarar que dichos cambios se realizan porque los personajes dan un salto en el tiempo en el cual muestran una edad más adulta.

¿Cuántos episodios tiene la casa del dragón?

George R.R. Martin, escritor de la serie "House of the Dragon"

La serie “House of the Dragon” o la Casa del dragón cuenta con 10 episodios mismos que te dejarán con la boca abierta, por la impresionante trama que abarca ya que toca un tema clave, que también fue pieza fundamental en la secuela Game of thrones.

La guerra que se desenvuelve a lo largo de cada uno de sus capítulos es bastante atractiva y gracias a ella, los fieles seguidores de las historias de George R.R. Martin no podrán dejar de mirarla.

