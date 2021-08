10 películas de terror que tendrán un remake

Hacer remakes de películas de terror usualmente sirve a los estudios para revivir viejos títulos para asustar a nuevas generaciones de cinéfilos, y de paso hacer actualizaciones a los efectos visuales y a sus historias.

A veces estos experimentos tienen éxito, como en el caso del remake de “La cosa” de John Caprenter o “La mosca” de David Cronenberg, mientras que otros clásicos como El exorcista siguen intactos, y ojalá que así permanezcan.

Echa un vistazo a nuestra lista con las películas de terror que están por ser rehechas a una versión moderna, y pregúntate si en realidad es necesario traerlas de vuelta.

10 Estación zombie: Tren a Busan

Tren a Busan.

Train To Busan fue una de las mejores películas extranjeras de zombis de los últimos años, y está en camino una nueva versión estadounidense, cortesía del director de Annabelle Comes Home, Gary Dauberman. La original era una película de zombis llena de acción ambientada en un tren, pero en sus antagonistas padre-hija, tenía un núcleo emocional.

En una entrevista con SlashFilm, Dauberman prometió que no arruinará la experiencia del original, por lo que esta no debería ser una versión sin sentido de la película coreana. Aún no hay fecha de lanzamiento para la película y no se ha anunciado el reparto, así que esperemos que no se descarrile en el proceso de producción.

9 Camino hacia el terror

Camino hacia el terror.

La película de terror de caníbales en el bosque Wrong Turn lo hizo lo suficientemente bien como para generar varias secuelas, aunque ninguna de las siguientes tuvo tanto éxito como la original. Una nueva entrada en la franquicia ya ha terminado de rodarse, aunque aún no hay noticias de una fecha de lanzamiento.

La nueva película se titula Wrong Turn: Foundation, y una vez más verá a un grupo de amigos encontrarse con los habitantes menos amigables de Harpers Valley en West Virginia. Anteriormente se presume que es una secuela, se ha confirmado que la nueva película es de hecho un remake / reinicio con el director de The Domestics, Mike P. Nelson a la cabeza.

8 Aracnofobia

aracnofobia

Hay algunas películas que no debes ver si los insectos te molestan, y la película de 1990 Arachnophobia es una de ellas. La película se centró en una pequeña ciudad estadounidense y una invasión de tipo arácnido, y fue un gran éxito entre el público cinematográfico.

El remake se anunció en 2018, aunque aún no hay noticias sobre cuándo entrará la película en el proceso de producción. Según Variety, el director original, Frank Marshall actuará como productor ejecutivo, y la película será un producto de Amblin Entertainment de Steven Spielberg. Hasta la fecha, no se ha publicado más información, pero se supone que la película aún está en marcha. ¡Cuidado con los aracnofóbicos!

7 Candyman

Candyman.

La película de terror de los 90 Candyman se ha convertido en una especie de clásico de culto, y un remake está en camino en 2021. La película debería haberse estrenado en 2020, pero a pesar de repetir el título de la película frente a un espejo 5 veces, aún no se materializó.

Dejando a un lado los retrasos, la película debería ser buena. La aclamada directora Nia DeCosta está al mando y Jordan Peele ha escrito el guión, por lo que la historia está en buenas manos. Tony Todd está listo para repetir su papel, y la horrible acción tendrá lugar en el barrio de Chicago ahora aburguesado de la película original.

6 Ojos de fuego

Ojos de fuego.

Al mundo no le faltan las adaptaciones de novelas en películas de terror de Stephen King, y Firestarter es solo una de las muchas programadas para su lanzamiento en los próximos años.

La nueva película aún no ha pasado a fase de producción, pero se ha anunciado que Zac Efron se unirá al elenco como el padre de Charlie, la niña con poderes psicoquinéticos. Drew Barrymore interpretó el papel del joven iniciador de incendios en 1984, pero actualmente no hay noticias sobre quién interpretará al personaje en la nueva película.

5 El hombre lobo

El hombre lobo.

Hay algunas películas de terror que nunca pasan de moda, y el hombre lobo, cubierto de piel, es sin duda una de ellas. Desde el espeluznante debut del monstruo en 1941, hemos visto muchas secuelas / remakes a lo largo de los años, la más reciente en 2010 con Benicio Del Toro en el papel principal del hombre-bestia.

Ha surgido la noticia de que hay un nuevo remake en camino con Ryan Gosling a la cabeza, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

4 La novia de Frankenstein

La novia de Frankenstein.

El remake de Bride Of Frankenstein está vivo y coleando, pero aún no hay noticias sobre la fecha de estreno ni sobre quién dirigirá la nueva película. Sin embargo, el legendario guionista David Koepp tiene un guión en su lugar y, como lo confirmó Den of Geek, su versión de la historia se desarrollará en la actualidad.

Después del paso en falso de La Momia de 2017, el primer intento de Universal en una franquicia de películas de terror dentro del Universo Oscuro, es evidente que están adoptando un enfoque diferente con sus nuevos títulos.

3 La tiendita de los horrores

La tiendita de los horrores.

El musical de terror de 1960 The Little Shop Of Horrors ya ha visto un remake, por supuesto. Frank Oz dirigió a Steve Martin en la versión actualizada de la película de terror clásica de Roger Corman, pero ahora se ha anunciado que otra versión de la película está en camino.

Chris Evans está en línea para interpretar el papel de Orin Scrivello, el odioso dentista que se encuentra cara a cara con la planta devoradora de hombres Audrey, pero aún no hay noticias sobre quién interpretará a Seymour, el débil empleado de una tienda de plantas. Tampoco hay noticias de una fecha de lanzamiento, pero esperemos recibir más información pronto.

2 Los niños del maíz

Los niños del maíz.

Children Of The Corn de Stephen King ya ha visto un remake televisado del original de 1984, pero como no fue muy bueno, solo se puede esperar que la nueva película sea mejor.

A pesar de su bajo presupuesto, la primera película fue aterradora. Al contar la historia de una pareja joven que se encuentra cara a cara con un ejército de niños poseídos, mostró que los niños espeluznantes en las películas de terror pueden ser mucho más aterradoras que cualquier monstruo creado por CGI. El remake dirigido por Kurt-Wimmer ya ha terminado de filmarse y se espera una fecha de lanzamiento en 2021.

1 El intermediario del Diablo

El intermediario del Diablo.

La original fue una de las películas de casas encantadas más aterradoras de los 80, por lo que se espera que el remake siga su ejemplo. El director de Hanna, Anders Engström, dirigirá la nueva película y, según un artículo de The Things, será una reinvención de la película clásica de 1980, con capas de nuevas ideas incorporadas.

La primera película fue protagonizada por George C. Scott como el nuevo habitante de una mansión atormentada por el fantasma de un niño asesinado, pero aún no hay noticias del casting para el remake. Tampoco hay una fecha de estreno, pero si te traumatizó (en el buen sentido) el espeluznante original, te alegrará saber que ha comenzado el trabajo de preproducción de la película.

¿Cuáles otros remakes de películas de terror conoces? ¿Conoces alguna que valga la pena ser traída del pasado?

