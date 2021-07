10 películas de terror que fueron peligrosas o difíciles de hacer

Si bien las producciones con problemas han plagado las principales películas de todos los géneros, los problemas extraños y los complejos que detienen las películas de terror siempre parecen llevarse los premios con ls conexiones macabras.

Desde supuestas películas de terror "malditas" como The Omen y The Exorcist hasta películas como Cannibal Holocaust que supuestamente le costó la vida a los miembros del elenco. Los inquietantes rumores de producción han ido de la mano con el horror.

Algunas de las mejores películas de terror de todo los tiempos no solo eran difíciles de hacer, eran peligrosas. Hay varios casos de actores y equipo que se enferman, se lesionan e incluso mueren durante el rodaje; te presentamos estos casos en La Verdad Noticias.

Coraline

Aunque no es un proceso peligroso de ninguna manera, la animación stop-motion utilizada para crear Coraline, una de varias películas extrañas y maravillosas de Neil Geiman, nunca fue fácil.

Cuando los miembros de su elenco miden solo unas pocas pulgadas de alto y su juego está compuesto de madera, arcilla y alambre, la atención al detalle es crucial en una de las películas de Halloween favoritas de los niños.

Puede parecer magia cinematográfica, pero cuando un equipo de titiriteros y cineastas necesita una semana entera para hacer una secuencia de un minuto, hay poco margen de error. La dedicación y la diligencia del artista que dio vida a esta película es digno de admirar.

Psycho

Trabajar con el legendario Alfred Hitchcock, uno de los más geniales directores de cine de la historia siempre viene con sus propios altibajos, pero incluso el prolífico director tuvo problemas para hacer despegar esta icónica película.

Si bien Hitchcock ya es conocido por hacer pasar a Janet Leigh a través de algunos sustos menos que profesionales y la inspiración para el libro de la película fue un asesino en serie de la vida real, fue un desafío hacer que la película se estrenara.

Hitchcock tuvo que hacer todo lo posible para obtener aprobación, poner en riesgo sus propias finanzas y más solo para que Paramount firmará. Además de los extremos a los que tuvieron que llegar todos los involucrados para que los censores la aprobaran.

The Possession

Las películas de terror que involucran posesión demoníaca a menudo parecen soportar ciclos de producción plagados de extrañas anomalías y The Possession estuvo plagado de varios casos y sucesos peligrosos, muchos fueron atribuidos a fuerzas sobrenaturales.

Según The Hollywood Reporter, los escalofríos estereotipados se sintieron, las luces comenzaron a explotar al azar, pero el evento más catastrófico ocurrió después de que terminó la filmación.

La casa de utilería que contiene toda la utilería y escenografía de la película, se incendió misteriosamente y se quemó hasta los cimientos. Sin embargo, es una de las mejores películas de terror que puedes ver esta noche.

El resplandor

Trabajar con el infame Stanley Kubrick, uno de los íconos de películas de terror que debes conocer, vino con sus propias luchas. Junto con las dificultades para crear el retorcido reino del Overlook Hotel, el propio director puso a su elenco y equipo en el escurridor.

Kubrick es conocido por sus métodos alternativos y estilo vanguardista, pero también por su brutal atención al detalle y el trato a sus actores. Según People, Scatman Crothers y Shelley Duvall fueron abusados durante el proceso. Duvall incluso comenzó a perder el cabello.

The Texas Chainsaw Massacre

Parte de lo que hizo que The Texas Chainsaw Massacre fuera tan aterradora fue la naturaleza grunge y explotadora del aspecto de la película, lo que la convirtió en una de las 10 películas de terror que cambiaron el género.

Es una de las películas de terror más brutales, por decir lo mínimo, pero lo único más desgarrador que el apetito de la familia Sawyer por la carne humana fueron, según Mental Floss, las condiciones con las que el elenco y el equipo tuvieron que lidiar durante el rodaje.

La película se hizo con un presupuesto reducido con largas horas y condiciones climáticas extenuantes bajo el sol de verano de Texas. Las tomas interiores supuestamente subieron a 115 grados, y el olor de la carne cruda y los huesos era tan pútrido que los miembros del elenco tuvieron que dejar el set entre tomas para respirar y vomitar.

Debe haber sido una pesadilla para Gunnar Hansen, quien tuvo que soportar estas condiciones mientras usaba lo que se convertiría en una de las máscaras más icónicas de la Masacre de Texas.

The Evil Dead

The Evil Dead de Sam Rami es fácilmente una de las películas de terror más aterradoras de los años 80, y eso se debe en gran parte a sus efectos prácticos y escenas horribles. Pero hacer esas secuencias no fue fácil de ninguna manera.

Según Mental Floss, incluso Sam Rami elegido para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness recientemente, se desmayó por agotamiento durante la producción, pero esa es solo una de las notas más ligeras durante la filmación.

Todas las municiones y drogas que se ven en la película son reales, los ojos de los Deadites estaban hechos de lentes de contacto de vidrio, e incluso la cabina donde se filmó la película tenía su propia historia espantosa.

Poltergeist

Cualquier fanático del terror que se precie sabe sobre escalofriantes detalles detrás de escena que rodean a Poltergeist. Además de ser una de las películas de terror más famosas, fue una de las películas cuya producción supuestamente estuvo maldita.

Una infame "Maldición de Poltergeist" supuestamente afectó a los involucrados en la producción y causó la muerte de miembros del elenco como Heather O'Rourke, pero los eventos no estaban destinados a compensarse estrictamente.

Oliver Robbins casi muere estrangulado durante la infame escena del muñeco payaso. Mientras rodaba y se retorcía con los brazos del payaso, el equipo comenzó a asfixiar al joven actor. Afortunadamente, Stephen Speilberg actuó en el último momento y salvó su vida.

El exorcista

A menudo considerada como una de las películas más aterradoras jamás realizadas, sería una sorpresa mayor si El exorcista no tuviera algún tipo de acciones siniestras ocurriendo detrás de escena.

Por supuesto, como lo mencionó RJCV, hay informes de espectadores que tienen reacciones adversas a la infame película, pero, como el Poltergeist mencionado anteriormente, los verdaderos sustos ocurrieron durante la producción.

El set tenía una reputación maldita por parte de muchos involucrados, pero el mayor impedimento fue el infame incendio que casi destruyó todo el set. Misteriosamente, la única habitación que permaneció intacta fue el dormitorio de Regan McNeil.

El Cuervo

Una de una cantidad muy pequeña de películas de superhéroes con clasificación R bien recibidas, The Crow es conocida por dos cosas. Ser una de las adaptaciones de superhéroes góticos más icónicas y, la trágica muerte del actor Brandon Lee.

Mencionado por Todo lo que es interesante, durante una de las escenas de combate de la película, Lee recibió un disparo con una bala .44 que debería haber sido un blanco en un cartucho falso.

En su lugar, se utilizaron balas reales para primeros planos, pero una terminó por error en una de las armas, hiriendo fatalmente a Lee. Pese a ello, The Crow es una de las 30 películas de terror ideales para Halloween.

The Twilight Zone: The Movie

The Twilight Zone: The Movie no solo es una de las series de antología más aterradoras jamás realizadas, sino que su producción presentó uno de los accidentes cinematográficos más devastadores en la historia del terror.

Según lo transmitido por Slate, durante el rodaje, un fatal accidente de helicóptero se cobró la vida de Vic Morrow y dos niños actores. En el último día de filmación, el piloto que volaba el helicóptero perdió el control de la nave y se estrelló contra los tres artistas.

El equipo de producción se enfrentó naturalmente a las consecuencias y, en última instancia, cambió la forma en que se filmaron las películas, de terror o de otro tipo convirtiéndola, indirectamente, en una de las películas de terror que cuestionan la realidad.

