10 películas de terror que cambiaron el género

Una de las mejores cosas del género de terror es lo flexibles y versátiles que pueden ser las películas de terror; hay películas con agallas y abundancia de sangre, pero luego está la abundancia de subgéneros y derivados como comedias de terror, ciencia ficción, fantasía oscura y muchos más.

El género ha recorrido un largo camino desde los días de Drácula y Frankenstein, y hay muchas películas de terror que han ayudado a dar forma al medio durante décadas, como te hemos compartido en La Verdad Noticias.

Desde la clásica película de monstruos hasta el siniestro slasher, estas películas no solo dieron forma al género o simplemente lo renovaron, además están consideradas como algunas de las mejores películas de terror de todo los tiempos.

Nosferatu

Nosferatu

Una de las primeras películas de terror jamás creadas, esta versión expresionista alemana de la historia del Conde Drácula se ha convertido en una de las piedras angulares sobre las que se fundó el género.

Aunque el medio del cine mudo puede ser un gusto adquirido hoy en día, no se puede negar que la película solo se ha vuelto más inquietante con los años con ángulos agudos, movimientos espeluznantes y la horrible figura de Conde Orlock.

Nosferatu dio vida al género del terror y lo presentó como una forma de arte, además de ser una de las mejores películas de terror que puedes ver gratis en Amazon Prime este 2021 a 99 años de su estreno.

Drácula

Drácula

Drácula puso el listón para todas las películas de terror clásicas a seguir. Aunque no es la primera película de terror con sonido, fue la primera en incorporar elementos del medio cinematográfico para sumergir perfectamente a su audiencia en un nuevo mundo de dioses y monstruos.

La película de monstruos se convirtió en un pilar del género de terror e icono de las películas de terror. Si no fuera por la interpretación de Bela Lugosi como el icónico Conde Drácula, personajes como Wolfman, Imhotep o incluso personajes como Predator o Pennywise podrían no existir hoy.

And There Were None

And There Were None

Es una mención de honor a la que hay que darle un gran crédito por su contribución al género de terror. And There Were None sentó las bases para la película moderna de slasher, que incluye cintas como Scream, una de las mejores películas de terror estrenadas durante el verano.

Un lugar apartado, una casa vieja y espeluznante y un asesino esperando entre una multitud de víctimas; Aunque no fue el primero en utilizar estos elementos, el marco de Christie sirvió de inspiración para varias películas del género como House on Haunted Hill.

Psycho

Psycho

Estaría mal no incluir Psycho de Alfred Hitchcock en una lista de películas de terror que cambian de género. Una de sus películas más emblemáticas e incluida en casi todos los top películas de terror de todos los tiempos.

En este slasher clásico, el monstruo que acecha en las sombras no era un vampiro, un cadáver reanimado o una criatura de las profundidades del mar, sino un ser humano de carne y hueso con una mente deformada y un amor por la taxidermia.

Norman Bates sacó el horror de los reinos del misterio y la imaginación a la era moderna al presentar una amenaza realista. Sin poderes sobrenaturales, sin secuaces no muertos, solo una ducha, algunas sombras y un cuchillo afilado.

La noche de los muertos vivientes

La noche de los muertos vivientes

Están sucediendo muchas cosas con La noche de los muertos vivientes de George Romero. Además de ser una de las primeras películas modernas de zombis, introdujo un giro diferente en el género de terror de supervivientes, además de remodelar los tropos de víctima y héroe.

Elegir a una persona de color como el principal superviviente, presentar una horda de monstruos en lugar de uno o unos pocos y poner en juego a toda la raza humana fueron solo algunas de las barreras que se rompieron en este clásico de las películas de terror.

El Exorcista

El Exorcista

Apodada por muchos como la película más aterradora de todos los tiempos, El exorcista llevó el género a nuevos niveles al llevar a las películas de terror a nuevas fronteras en términos de presentación, efectos, historia y sustancia.

El mal de la posesión demoníaca nunca dejará de dar miedo, pero también hay otros temas en juego. La película presenta una crisis de fe, el destino de la vida, el cuerpo y el alma de un niño, y una batalla que se libra en un plano espiritual más que en el físico.

Halloween

Halloween

Halloween de John Carpenter puso el listón para cada slasher que siguió los pasos de Michael Myers. Sin Michael, no habría Jason, Freddy o Ghostface.

Con un presupuesto reducido, una presentación brillante pero simple, una máscara espeluznante y un cuchillo de cocina, la película hizo historia del terror además de hacer honor a su nombre, pues es una de las 30 películas de terror ideales para celebrar Halloween

Ideal para los nuevos fanáticos que se introducen en el género o para los aspirantes a cineastas de terror, Halloween presentó la fórmula probada y verdadera para cualquier película de slasher exitosa que sigue funcionando incluso hoy.

The Texas Chainsaw Massacre

The Texas Chainsaw Massacre

Si bien sería fácil hablar sobre el proyecto The Blair Witch cuando se habla de películas de terror innovadoras, la corona realmente pertenece a The Texas Chainsaw Massacre. Esta película "basada en una historia real" parece casi un documental granulado en lugar de una película de terror.

Dicho todo esto, la película sigue siendo una película incómoda de ver, pero ese es también el mayor punto de venta. El terror es un género que debe provocar algún tipo de respuesta catártica, y Texas Chainsaw tiene éxito en ello, siendo una de las mejores películas de terror para ver esta noche.

Gremlins

Gremlins

Por otro lado, no hay razón para que una película de terror no pueda ser divertida o que toda la familia la disfrute. Gremlins no solo introdujo el tropo de mini-monstruo que inundaría los 80, sino que perfeccionó la comedia de terror como la conocían los fanáticos.

Es una película de terror de ciencia ficción en su esencia, y ninguna cantidad de magia de Mogwai cambiará eso. Pero, lo que lo separa de otros de su tipo es el equilibrio. Hay momentos de miedo, además de momentos cursis y cómicos para hacer que incluso los más miedosos se involucren.

El Resplandor

El Resplandor

La adaptación de Stanley Kubrick de la obra maestra del terror de Stephen King se ha convertido en un elemento básico del cine de terror, así como en una de las películas de terror más estudiadas y analizadas de todos los tiempos.

¿Por qué? Porque se ha convertido en una amalgama de todo lo que la convierte en una gran película de terror aunque llevó a una llamada "guerra" entre King y Kubric por "El Resplandor" durante su producción.

Es una de las mejores películas de terror psicológico, es una película de casa encantada y tiene una pizca apropiada de comedia y comentarios sociales. Aunque modifica un poco la novela de Stephen King, todavía se considera uno de los logros más importantes del género.

