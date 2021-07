10 mejores películas de terror sobrenatural que necesitas ver tras "La morgue"

Lanzada en 2016, La Morgue es una de esas películas de terror emocionantes y misteriosas con una historia retorcida que no era lo que parecía al principio. Los personajes son un padre y un hijo que trabajan como forenses y buscan un cadáver que no pueden identificar.

Cuando los dos personajes están en peligro gracias a fuerzas sobrenaturales, se enteran de que el cadáver quedó atrapado en la caza de brujas de Salem. Se pensaba que Jane Doe era una bruja, pero en lugar de morir durante la ceremonia, recibió poderes y quería venganza.

Después de conocer datos interesantes detrás de escena sobre La Morgue, los fanáticos pueden ver otras películas que se enfocan en lo sobrenatural que te presentamos en La Verdad Noticias y pueden incluir en su top películas de terror de todos los tiempos.

La posesión de Hannah Grace (2018)

Similar a La Morgue, La posesión de Hannah Grace cuenta una historia sobre morgues, cadáveres y los secretos que llevan consigo. Cuando Megan consigue un trabajo en una morgue y comienza a trabajar en el turno de noche, el cadáver de Hannah la atormenta.

A los fanáticos del terror a los que les gustan los finales ingeniosos pero deliberadamente vagos, les encantará este en una de las 10 mejores películas de terror modernas, que deja a tu imaginación que ocurre con su protagonista.

The Possession Of Hannah Grace también se destaca como una historia sobrenatural memorable, ya que gran parte de la película se desarrolla en la oscuridad mientras Megan intenta hacer su trabajo y comienza a investigar las cosas extrañas que están sucediendo.

Arrástrame al infierno (2009)

Las brujas de las películas de terror pueden ser aterradoras y, aunque no hay ninguna en Arrástrame al infierno, hay fuerzas demoníacas sobrenaturales en juego. En una de las películas de terror de los 2000 criticadas que merecen otra oportunidad.

No pagar un préstamo puede dar miedo, pero el dinero se vuelve realmente horrible y mortal cuando Christine, una oficial de préstamos, le dice a una anciana que no puede obtener otra extensión de hipoteca.

La mujer maldice a Christine, y lo que sucede es aterrador, emocionante e impactante. No todas las películas de terror tienen un final tan oscuro, ya que Christine piensa que puede seguir con su vida e intenta irse con su pareja. En cambio, termina en su verdadero infierno.

Annabelle vuelve a casa (2019)

Esta entrada en la franquicia de terror Annabelle es particularmente especial, ya que combina un escenario perfecto de los años 70 con la historia clásica de esta horrible muñeca que los fanáticos adoran desde hace algunos años.

Cuando Mary Ellen y Daniella cuidan a Judy, la hija de Ed y Lorraine Warren, rápidamente se enteran de que esta muñeca tiene un espíritu verdaderamente maligno en su interior. Esta película es similar a La Morgue, ya que ambas presentan un cadáver o una muñeca que persigue a los demás.

Los personajes principales están motivados para investigar y también salvarse a sí mismos, y es un viaje salvaje y aterrador. Puedes revivir el aterrador tráiiler de Annabelle 3 en nuestra nota especial.

Come Play (2020)

No hay brujas en la película de terror de 2020, Come Play, pero es una historia sobrenatural maravillosamente espeluznante que merece ser vista y la convierte en una de las películas de terror del 2020 que no debes perderte.

El matrimonio de Sarah y Marty está en las rocas y la prioridad de Sarah es cuidar de su hijo autista no verbal Oliver. Cuando un monstruo comienza a aparecer ante Oliver en su tableta en una aplicación llamada Monstruos incomprendidos, se vuelve cada vez más interesado.

Esta película está llena de giros y vueltas, ya que Sarah intenta desesperadamente salvar a su hijo, y es una de las tomas más recientes de lo sobrenatural, ya que involucra preguntas sobre la tecnología y la inocencia de la infancia.

Krampus (2015)

Los aficionados al terror que buscan una historia sobrenatural sobre fantasmas, demonios, criaturas o brujas se divertirán con el Krampus de 2015. Inspirada en las historias de terror: sobre los monstruos de la Navidad.

Es una divertida y emocionante película de terror navideña que presenta a un niño llamado Max que accidentalmente conjura a un demonio para que visite a su familia durante las vacaciones de invierno.

La película no está tan bien hecha como La Morgue, pero aún así dará algunos sustos y una mirada interesante a una familia que está teniendo problemas para tener una feliz Navidad ya que realmente no pueden sentir la supuesta alegría. de esta época del año.

Ouija: El origen del mal (2016)

Combinando una pieza de época con lo sobrenatural, esta película de terror de 2016 se centra en Alice, que trabaja como médium y está criando a sus dos hijas a fines de la década de 1960.

Todos están traumatizados por la muerte de su esposo / padre, y Alice comienza a usar una tabla ouija cuando ve a sus clientes. Convirtiéndola en una de las mejores películas de terror que puedes ver gratis en Amazon Prime.

Siempre es bienvenido cuando una historia de miedo tiene un elemento identificable y si bien esta es una película que se pondrá en la piel del público y es posible que no quieran verla con las luces apagadas, también es un examen de una familia en duelo.

Esta es una de esas películas de terror con una historia fascinante sobre una familia aparentemente ordinaria que es testigo de lo extraordinario cuando se les presenta a los espíritus malignos.

Truth or Dare (2018)

¿Buscas otra película de terror sobre posesión? Truth Or Dare es definitivamente una opción entretenida. Si bien esta no es una de las películas de terror de mayor calidad, es divertida y cursi.

La historia se centra en un grupo de amigos que comienzan a jugar una versión sobrenatural del famoso juego Truth or Dare hace que las personas se vuelvan poseídas después de que sea su turno.

También es una buena opción para aquellos que aman las películas de terror sobre estudiantes universitarios o adultos jóvenes. La cinta es protagonizada por Lucy Hale quien se unió a la reunión en línea del elenco de Pretty Little Liars.

Things Heard And Seen (2021)

Una de las 5 mejores películas de terror de 2021, tiene un elenco que ha aparecido en otras películas interesantes y esta película de Netflix de 2021 cuenta una historia sobre un matrimonio en problemas que también profundiza en lo sobrenatural.

George piensa que su esposa Catherine es infeliz viviendo en su nueva casa de campo, pero se siente conectada con los fantasmas que se han quedado en esta vieja casa, y comienza a aprender más sobre el pasado y cómo afecta su presente y futuro.

La película trata sobre cuestiones de fe, religión, infidelidad, amor, bien y mal. Si alguien está buscando una película de terror que le haga pensar si lo sobrenatural es realmente real, aquí está.

Polaroid (2019)

¿Puede una cámara ser malvada? Esa es la pregunta central de la película de terror de 2019 Polaroid, que presenta a la adolescente Bird, cuyo compañero de trabajo le entrega este tipo de cámara, y lo que sucede a continuación es emocionante y aterrador.

Ella comienza a ver sombras en las fotos que toma y descubre que hay una figura sobrenatural unida al objeto en una de las películas de terror estrenadas en 2019 que aún dan de que hablar.

Al igual que La Morgue, esta es una historia sobre cómo encontrar respuestas, darse cuenta de que las cosas no son lo que parecen y ser perseguidas. En este caso, Bird puede liberarse y esta es una película de terror para aquellos que disfrutan de una conclusión algo feliz.

The Craft: Legacy (2020)

Si bien los fanáticos tenían sentimientos encontrados sobre el reinicio de The Craft, la película de terror sobrenatural de 2020, The Craft: Legacy es una gran e importante historia sobre la brujería moderna.

Cuando Lily se mudó a una nueva ciudad, Lourdes, Tabby y Frankie la tomaron bajo su protección y los cuatro comenzaron a explorar la magia juntos. Se trata de una de las candidatas al listado de las mejores películas de terror de todo los tiempos.

Al igual que La Morgue, es una de las películas de terror que se pregunta que significa ser una bruja, si la magia es realmente algo a lo que temer y qué significa tener este tipo de poder sobre otras personas. También es una historia feminista sobre la mayoría de edad.

