10 grandes cómics de terror que no son The Walking Dead

Desde un apocalipsis zombie con una nueva versión de los personajes clásicos hasta una ciudad obsesionada con las espirales, un granero misterioso y un heladero demoníaco, hay muchos cómics de terror para elegir.

Para aquellos que buscan algo nuevo después de The Walking Dead, o simplemente quieren algo diferente, es hora de saltar a otros cómics que seguramente traerán el miedo y la emoción con sus imágenes inquietantes y su vívida narración.

Con el otoño acercándose y trayendo consigo la promesa de especias de calabaza, clima más frío y todo lo espeluznanten (fuera del mundo zombie de The Walking Dead), este es el momento perfecto para leer algunas de estas historias.

“Locke & Key”- Joe Hill & Gabriel Rodríguez

Locke & Key

Después de una terrible pérdida, los hermanos Locke y su madre se mudan a la misteriosa Keyhouse en Lovecraft, Massachusetts, para comenzar una nueva vida. El hijo menor, Bode, pronto descubre una llave misteriosa y una puerta que lo convierte en un fantasma y descubre algo que vive en la casa del pozo. Así comienza Locke & Key.

Esta serie ganadora del premio Eisner, presenta llaves mágicas, asesinatos escalofriantes y vívidos, y una casa icónica y un villano en el corazón. Comenzando con la novela gráfica Bienvenido a Keyhouse, los libros incorporan tantos elementos de terror tanto clásicos como modernos, lo mejor es simplemente acomodarse para el viaje.

“Outcast”- Robert Kirkman & Paul Acazeta

Outcast

Robert Kirkman puede ser más conocido por The Walking Dead, pero la historia de Kyle Barnes ofrece una historia de trauma, oscuridad y posesión demoníaca que mantendrá a los lectores despiertos por la noche. Outcast es una historia de terror que trata tanto de los peligros del presente como de enfrentarse al trauma del pasado.

Kyle ha estado rodeado de demonios durante toda su vida, tanto que ahora vive una vida de aislamiento. Pero cuando el reverendo Anderson acude a Kyle en busca de ayuda para otra posesión, comienza un viaje en el que Kyle se enfrenta a la oscuridad que lo rodea y todos los giros y vueltas que conlleva.

“Ice Cream Man”- W. Maxwell Prince, Martín Morazzo, Chris O'Halloran

Ice Cream Man

Ice Cream Man está escrito en una serie de one-shots que tratan con una variedad de emociones y resultados, algunos redentores y otros francamente miserables, con una gran cantidad de personajes y el que los conecta a todos, el Heladero.

Para citar a Hellraiser, es "un demonio para algunos, un ángel para otros" y puede cambiar tu vida de la mejor y la peor manera. Colorido pero con un toque siniestro subyacente, Ice Cream Man, al igual que el camión de helados que recorre el vecindario, seguramente traerá risas, lágrimas y algunos gritos.

“Afterlife With Archie”- Roberto Aguirre-Sacasa & Francesco Francavilla

Afterlife With Archie

Lo divertido de los cómics de Archie es que los personajes han existido durante tanto tiempo que casi cualquier historia y cualquier género se puede escribir con ellos. Entonces, cuando Jughead va a ver a Sabrina (de la variedad Chilling Adventures) sobre revivir a su perro, Hot Dog, después de que fue atropellado por un automóvil, las cosas toman un giro en una dirección zombie más oscura y definitivamente no muerta.

Los personajes son más viejos, los temas más oscuros y el arte visceral. Afterlife fue una de las primeras historias de Archie que no solo fue una historia de terror ambientada en un universo alternativo, sino que también marcó el comienzo de Archie's Madhouse, una marca que ahora también alberga excelentes títulos de terror como Chilling Adventures of Sabrina, Jughead: The Hunger, Vampironica, and Blossoms 666. A decir verdad, todos estos libros podrían haber hecho la lista y deberían ser leídos, pero Afterlife comenzó todo.

“Harrow County”- Cullen Bunn & Tyler Crook

Harrow County

El horror gótico sureño con algo de drama sobre la mayoría de edad mezclado con hermosas e inquietantes obras de arte en acuarela de Tyler Crook coloca constantemente a Harrow County en la lista de libros de terror más importantes y con razón.

Ambientada en la década de 1930, Emmy, una joven que está a punto de cumplir dieciocho años, se entera de que su padre y la ciudad tienen la intención de matarla porque creen que es una bruja reencarnada que quemaron años antes. A medida que Emmy atraviesa el bosque y aprende más sobre sus poderes y quién es realmente, debe lidiar con Haints (fantasmas), demonios y hacerse amiga de un niño sin piel, el misterio y la mitología del condado de Harrow se profundizan. Tanto los lectores como Emmy se enteran de que la ciudad y su gente no son lo que parecían ser.

“Wytches”- Scott Snyder & Jock

Wytches

Muchas historias de terror involucran a familias que se mudan a una ciudad nueva (y oscuramente misteriosa) con la esperanza de comenzar de nuevo después de algún tipo de incidente, a menudo traumático. Wytches comienza con ese tropo, pero lo que hace con sus temas centrales de la paternidad y el miedo a no poder proteger a los propios hijos lo lleva a un nivel completamente nuevo, al tiempo que reinventa lo que la mayoría de las audiencias esperan de las brujas.

Después de un incidente que involucra a la hija, Sailor y un matón de la escuela, la familia Rook se muda a Litchfield, NH. Aquí, una presencia siniestra en el bosque espera un sacrificio y una conspiración más grande acecha en la ciudad. Esta serie limitada con arte de Jock es francamente aterradora y seguro que hará que los lectores se lo piensen dos veces antes de caminar por el bosque.

“Uzumaki”- Junji Ito

Uzumaki

Ubicada en la ciudad ficticia de Kurouzu-Cho, Uzumaki, escrita e ilustrada por el ícono de terror del manga Junji Ito, gira en torno a espirales y, más específicamente, la obsesión de la ciudad por ellas. Al igual que la propia maldición en espiral, lo que comienza como una obsesión crece a medida que toma el control de la ciudad, transformándose en representaciones gráficas y surrealistas de la muerte y la obsesión, cambiando la ciudad y sus habitantes a medida que crece.

A medida que avanza la historia y sus personajes principales se enfrentan a la maldición ineludible y sus consecuencias en su ciudad, el mensaje cada vez más profundo y las ilustraciones aterradoras se imponen. Las espirales están por todas partes y no hay escapatoria.

“Gideon Falls”- Jeff Lemire & Andrea Sorrentino

Gideon Falls

Conspiraciones, pavor existencial y un misterioso granero negro, así es como comienza Gideon Falls. La historia sigue a dos protagonistas en su búsqueda de descubrir el misterio más profundo y oscuro que rodea a un granero negro que aparece y trae consigo locura y terror.

Norton Sinclair, un esquizofrénico diagnosticado que acaba de salir de un centro de salud mental, está viendo patrones en la basura de su ciudad. Mientras tanto, el padre Wilfred, un sacerdote decaído sin parroquia, está siendo enviado a Gideon Falls para reemplazar al sacerdote recientemente fallecido allí. Lo que sigue es una tensa historia de terror impulsada por personajes que habla de temas mucho más profundos que seguramente resonarán más allá del terror.

“Witch Doctor”- Brandon Seifert & Lukas Ketner

Witch Doctor

¿Qué obtienes cuando mezclas Lovecraft, House y Sam Raimi? Un médico brujo de Brandon Seifert con arte vívido de Lukas Ketner. Es un libro genial, divertido y, en ocasiones, francamente repugnante sobre el Dr. Vincent Morrow, un médico especializado en medicina oculta / sobrenatural. Marrow está acompañado por su asistente, un paramédico llamado Eric Gast, y un estudiante universitario llamado "Penny Dreadful".

A lo largo de la serie, Morrow y el equipo se encuentran y tratan posesiones demoníacas, vampiros, hadas cambiantes y criaturas marinas lovecraftianas. Mezclando magia con medicina y algunas líneas ingeniosas, Witch Doctor hará sonreír a los lectores tanto como los sucesos grotescos en las páginas brillantes los harán temblar. Es el tipo de terror divertido que no pasa demasiado tiempo sumido en la oscuridad, sino que crea un drama médico de terror sobrenatural lleno de ingenio y estilo.

Hellblazer (DC Vertigo)

Hellblazer

Con muchos grandes escritores de terror, incluidos Neil Gaiman y Garth Ennis, que han contribuido a las historias de John Constantine a lo largo de los años, es difícil elegir una sola historia protagonizada por el antihéroe / mago que luce una gabardina y una gabardina. Aunque la mayoría de los fanáticos parecen acudir en masa a Dangerous Habits de Garth Ennis como su punto de entrada para la popular serie de terror.

Ya sean fantasmas en Hold Me, el trauma que resuena en todo lo que hace Constantine en Newcastle, o enfrentando el abuso de sustancias, la falta de vivienda y un vampiro en Tainted Love, Hellblazer tiene innumerables historias geniales. Hay muchas historias y temas para elegir en tantas historias de Hellblazer que tratan sobre demonios, monstruos e incluso el diablo, a quien John engaña. Vale la pena dedicar tiempo a leer todos ellos.

Te puede interesar: Los cómics que debes leer antes del estreno de la temporada 3 de Titans

¿Has leído alguna de estas historias?, ¿Crees que superan a The Walking Dead? Dinos en los comentarios.