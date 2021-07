10 actores constantemente encasillados como villanos de películas de terror

Las buenas películas de terror necesitan a fuerza contar con personajes icónicos que den miedo, y para ello es imprescindible la presencia de actores que les den vida de un modo creíble.

Si bien en muchas ocasiones los monstruos, demonios y asesinos en serie del cine de terror/horror están cubiertos por máscaras o extravagantes diseños de maquillaje, los actores que los interpretan suelen establecerse como parte de la historia del cine.

Pero cuando un actor es tan exitoso aterrorizando a las audiencias, puede volverse difícil para ellos no ser encasillados en sus personajes. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte algunos casos de actores que siempre tienen el mismo rol en el cine de terror simplemente porque son muy buenos dando miedo.

Doug Bradley

Aunque en los créditos de la primera película de Hellraiser aparece como Lead Cenobite , los fanáticos probablemente conocen mejor a Doug Bradley por el título Pinhead. Bradley interpretó a la aterradora e inteligente criatura del infierno en la saga de ocho películas, lo que lo convirtió en uno de los villanos de películas de terror de mayor duración.

Su fría actuación en el papel le valió muchos otros proyectos de terror que a menudo lo tenían en el papel de villano. Uno de los ejemplos más notables es cuando Bradley apareció en otra serie de terror de larga duración como un asesino sádico en Wrong Turn 4: Bloodlines.

Kane Hodder

Kane Hodder es uno de los actores más prolíficos que interpreta al icónico asesino de películas de terror Jason Vorhees en la serie Friday the 13th. Comenzando con Friday the 13th Part VII: The New Blood, Hodder interpretó el papel hasta la infame entrada espacial, Jason X.

Desde entonces, Hodder ha sido elegido como varios asesinos de la vida real en películas, interpretando a personajes como Ed Gein y B.T.K. asesino. También asumió el papel del espantoso asesino Victor Crowley en la extremadamente sangrienta serie Hatchet.

Bill Moseley

Bill Mosley hizo su debut cinematográfico con un papel inolvidable en The Texas Chainsaw Massacre 2 como Chop-Top. La película adoptó un enfoque muy diferente al original, optando por una historia más oscura, cómica y surrealista, con Mosely robándole el espectáculo de manera impresionante al propio Leatherface como otro miembro trastornado de la familia Sawyer.

Christopher Lee

No se puede negar que Christopher Lee tiene una tremenda carrera fuera del género de terror. Habiendo aparecido en todo, desde James Bond hasta El señor de los anillos, era claramente bastante versátil, pero se convirtió en un icono gracias a esos papeles clásicos de villano de terror.

Lee es mejor conocido por interpretar a Drácula en las clásicas películas de terror de Hammer, un papel al que volvió muchas veces. También interpretó a otros monstruos de películas clásicas como El monstruo Frankenstein y La momia, así como a un villano de terror más arraigado en The Wicker Man.

Derek Mears

Derek Mears es otro actor de películas de terror cuyo rostro no se suele ver en la pantalla, pero aún así se las ha arreglado para aparecer en algunos papeles de villano de terror muy importantes. Su aparición más notable fue asumir el papel de Jason Vorhees en el reinicio del viernes 13.

Mears continuó interpretando a otros villanos notables incluso cuando estaba escondido bajo mucho maquillaje. Jugó el clásico Predator en Predators, un mutante en The Hills Have Eyes 2 e incluso un hombre lobo en Cursed.

Ken Kirzinger

Cuando Jason Vorhees finalmente tuvo su tan esperado enfrentamiento con Freddy Krueger, Ken Kirzinger fue el afortunado actor que llegó a asumir ese papel icónico. También lo consolidó como un villano de películas de terror adecuado para algunas otras franquicias notables.

Kirzinger se unió a la tercera película de Joy Ride como el camionero sádico Rusty Nail. También saltó a bordo de la franquicia Wrong Turn en su segunda entrega para interpretar a Pa, el patriarca de la familia caníbal mutante.

Tobin Bell

Antes de convertirse en un ícono de las películas de terror, Tobin Bell fue un actor de personajes que apareció en películas como Mississippi Burning y In the Line of Fire, además de hacer innumerables apariciones como invitado en programas de televisión populares.

Fue su papel de John Kramer, alias Jigsaw, el que inició una nueva fase de su carrera, convirtiéndose quizás en el villano de películas de terror más famoso del siglo XXI. Si bien no apareció en el último spin-off de la franquicia Saw, Spiral, la carrera reciente de Bell ha estado llena de papeles en películas de terror.

Robert Englund

Aunque la mayoría de los villanos de la época eran hombres mudos enmascarados que acechaban silenciosamente a sus víctimas, Robert Englund pudo crear un villano más divertido pero amenazante con Freddy Krueger. Este asesino quemado acecha los sueños de sus víctimas y al mismo tiempo se burla de ellas con frases ingeniosas.

A pesar del pesado maquillaje requerido para el papel, Englund pudo brillar como Freddy como pocos villanos de películas de terror lo han hecho. Esto lo llevó a una larga carrera en películas de terror donde interpretó a varios villanos, incluido El fantasma de la ópera.

Boris Karloff

Mucha gente ve las películas de monstruos de Universal de la década de 1930 y más allá como un instrumento para popularizar el género de terror. Estas películas incluyeron algunos de los villanos de películas de terror más icónicos de todos los tiempos y algunos actores legendarios que les dieron vida.

Boris Karloff es mejor conocido por su increíble actuación como el monstruo de Frankenstein en la película original de 1931, que todavía se venera como un clásico en la actualidad. Luego pasó a interpretar a otros monstruos notables de películas de terror como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así como The Mummy.

Bela Lugosi

Ha habido interminables iteraciones de Drácula a lo largo de los años, pero la que probablemente se haya convertido en la más icónica e influyente es la actuación de Bela Lugosi en el Drácula de 1931. Desde su apariencia hasta su acento y sus modales sofisticados, esto es lo que la mayoría de la gente piensa con el famoso vampiro.

Al igual que su colega Boris Karloff, Lugosi no se limitó a mantener su único papel icónico. También interpretó al monstruo de Frankenstein y apareció en varias de las más notorias películas de terror de Ed Wood cerca del final de su carrera.

