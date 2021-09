Zac Efron protagonizará el reboot de Tres hombre y un bebé

Agárrense los sombreros, niños de los ochenta, ese icónico elemento básico de la tienda de alquiler de comedias familiares "Tres hombres y un bebé" finalmente se está reiniciando y, según The Hollywood Reporter, estará protagonizado por el galán de "High School Musical" Zac Efron.

La película original de 1987, sobre tres solteros despreocupados (Ted Danson, Steve Guttenberg y Tom Selleck) que de repente se encuentran padres de una bebé abandonado llamada Mary, fue dirigida por la superestrella de "Star Trek" Leonard Nimoy y ganó $ 240 millones en todo el mundo (a través de Variety ) Y mereció una secuela llamada "Three Men and a Little Lady" en 1990.

Y aunque el elenco original había estado en conversaciones para aparecer en una trescuela titulada "Three Men and a Bride" tan recientemente como 2010 (a través de una entrevista de MTV con Selleck relatado por Digital Spy), nada se materializó a partir de la idea.

Una versión modernizada del concepto probablemente llevará la película de reinicio a lugares nuevos, pero presumiblemente mantendrá intacto el mensaje central de la primera película sobre el valor y la importancia de las familias no tradicionales. Siga leyendo para aprender lo que sabemos sobre el reinicio de "Tres hombres y un bebé" hasta ahora.

¿Cuándo se lanzará el reinicio de Tres hombre y un bebé con Zac Efron?

La película se encuentra actualmente en un estado de preproducción, lo que significa que actualmente no tiene una fecha de estreno adjunta.

Sin embargo, sí sabemos que se lanzará para su visualización en Disney +, porque "Tres hombre y un bebé" se anunció inicialmente como un próximo proyecto para el gigante del streaming durante el Día del Inversor de Disney en diciembre de 2020 a través de la cuenta oficial de Twitter de Disney.

Si Disney está buscando replicar el éxito de la película original, es posible que estén planeando lanzar el reinicio como una tienda de campaña navideña. La versión de 1987 de "Tres hombre y un bebé" llegó a los cines el 25 de noviembre de 1987 (a través de Box Office Mojo) el día antes del Día de Acción de Gracias de ese año.

Se convirtió en un éxito duradero, permaneciendo cerca de la cima de las listas de taquilla hasta enero de 1988 (a través de The New York Times), superando a futuros clásicos como "Throw Momma From the Train" y "Overboard".

Si bien predecir un éxito de transmisión es mucho más complicado (particularmente porque los estudios no tienden a publicar sus números de transmisión), ese es un pedigrí bastante sólido, y replicarlo en cualquier nivel ciertamente no haría daño a Mouse House.

¿Quién más protagonizará el reboot de Tres hombre y un bebé?

En el momento de escribir este artículo, Zac Efron ha sido asignado para protagonizar "Tres hombres y un bebé", pero los otros dos padres titulares aún no han sido elegidos. El papel de Efron aún no ha sido nombrado, y no está claro si la película reciclará los nombres, trabajos o incluso personajes que Selleck, Guttenberg y Danson interpretaron en la película original.

Ni siquiera se ha confirmado que la película tendrá un personaje equivalente a Sylvia Bennington, la madre actriz inicialmente ausente de Mary. Obviamente, no se ha elegido a ningúna bebé para interpretar la versión del reinicio del papel de Mary, ya que el niño envejecería antes de que pudiera comenzar la producción.

Lo que sí sabemos es que "Tres hombre y un bebé" será dirigida por Maurice "Mo" Marable (a través de Deadline), quien dirigió la serie de Hulu "Woke" y es principalmente conocido por su trabajo como director de televisión, incluidos 24 episodios de la El programa de la IFC "Brockmire" y el episodio "Making Dennis Reynolds a Murderer" de "It's Always Sunny in Philadelphia".

Trabajará a partir de un guión escrito por Will Reichel (cuyo único otro crédito de escritura en IMDb es la comedia de Steve Coogan de 2018 "Hot Air") y será producido por Gordon Gray ("The Rookie", "Miracle").

¿De qué se tratará Tres hombre y un bebé?

No se ha publicado una sinopsis actualizada para el reinicio de "Tres hombre y un bebé", por lo que no sabemos si algo de la trama de la película original llegará al reinicio de Disney +. Si sigue la historia original de 1987 en algún aspecto, la nueva película debería centrarse temáticamente en la forma en que la paternidad puede cambiar y mejorar a una persona.

En la primera película "Tres hombres y un bebé", los hombres titulares, el arquitecto Peter Mitchell (Selleck), el actor Jack Holden (Danson) y el satírico Michael Kellam (Guttenberg), son representados como felices solteros sin planes de establecerse o abrazar la paternidad.

En cambio, a menudo se entregan a la alegría sin ataduras de las aventuras de una noche, y con frecuencia organizan fiestas en su elegante apartamento compartido en la ciudad de Nueva York.

Sus vidas cambian abruptamente cuando alguien abandona a una bebé en la puerta de su casa. A través de una nota pegada a la manta de la bebé, se les informa que el nombre de la niña es Mary y que ella es el resultado de la aventura de Jack con la actriz británica Sylvia Bennington (Nancy Travis), a quien conoció mientras actuaba en un festival de Shakespeare.

Mientras Jack, Michael y Peter intentan descubrir cómo ser padres, se ven obligados a esquivar a los traficantes de drogas que buscan un bloque de heroína que Jack, sin saberlo, ha aceptado entregar para su amigo director.

Las cosas se complican aún más cuando Sylvia regresa, deseando llevarse a Mary con ella al extranjero y amenazando con romper el vínculo forjado por la nueva familia.

Tendremos que esperar para ver si algo de esto termina en la película reiniciada cuando llegue a Disney + en un futuro cercano.

