‘The New Mutants’ Demostró que los X-Men funcionarían mejor como serie

Por un largo tiempo, se sientió que ‘The New Mutants’ nunca saldría a la luz. Las nuevas grabaciones, y la fusión entre 20th Century Fox y Disney, y otras travesuras hicieron de este un proceso largo. No obstante, la película Marvel que no pertenece al MCU hizo su debut en los cines el 28 de agosto de 2020.

Desafortunadamente, la película fracasó en la taquilla, ganando solo 18.6 millones de dólares en su primer fin de semana. La Verdad Noticias intuye que la falta de espectadores se puede atribuir al brote del nuevo coronavirus u otra razón podría ser que no era una buena película.

A decir verdad, ‘The New Mutants’ parecía estar condenado antes de su lanzamiento. La fusión de 20th Century Fox antes mencionada dejó el proyecto en el limbo, pero Dark Phoenix y X-Men: Apocalypse fueron los últimos viajes abismales para los X-Men tampoco ayudaron.

Eso hizo que la gente se diera cuenta de que los X-Men estan fuera de las manos de Fox y puede haber sido algo bueno. Aparte de Deadpool 1 & 2 y Logan, Fox no ha tenido muchas buenas salidas de Marvel Comics en los últimos años, incluso los elogiados X-Men: Days of Future Past dividieron al público.

Al Co-creador de la película no le gusto el resultado

Además, los comentarios del co-creador de ‘The New Mutants’, Bob McLeod, realmente destacaron la respuesta negativa a la película. Bob dijo:

“Básicamente, #Josh Boone borró todo lo que contribuí a la apariencia de los personajes… han acreditado a alguien llamado Bob Macleod como co-creador. Ni siquiera se molestaron en revisar la ortografía de mi nombre en algún momento de los últimos tres años. Y eso no se puede arreglar. Eso estará en la película para siempre. Creo que he terminado con esta película ".

Personajes de 'The New Mutants'.

Marvel Studios, que tiene el control de la franquicia X-Men, es un buen comienzo para el futuro de los personajes, pero esa no puede ser la única solución. Necesitarás el elenco adecuado, el tiempo tiene que ser perfecto y necesitas un equipo creativo increíble.

Por mucho que confiemos en Marvel Studios, los fanáticos serán cautelosos. Si los engañas una vez, la culpa es suya, eso significa que gastar 20 dólares para ver Dark Phoenix fue en vano.

Algo bueno que resultó de ver ‘The New Mutants’. Confirmó la loca teoría de que este escritor de Marvel's Mutants está mejor en un entorno de serie de televisión en lugar de encabezar una franquicia de películas.

