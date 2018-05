Zavala tiene dificultades para financiar su campaña

La candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente, Margarita Zavala reconoció que están atravesando por dificultades económicas para el financiamiento de la campaña, algunos de sus colaboradores no han cobrado desde hace más de un mes, pero no renunciará a las elecciones 2018.

Zavala señaló la cantidad de recursos económicos públicos que reciben los partidos políticos para realizar sus campañas y agregó que los candidatos independientes con contaban con reglas para recabar apoyo.

"No tenía las reglas para una recaudación fácil, por ejemplo, me pidió abrir una cuenta y ésta solo se podría abrir hasta que se iniciara la campaña, un día antes. Son muchas cosas en el que el propio INE no estaba preparado y eso lo complicó mucho. Tengo mucha gente de voluntarios que han hecho un extraordinario esfuerzo".