Zavala señala a AMLO por causar tensión en elecciones

La candidata a la Presidencia de México por la vía independiente, Margarita Zavala, afirmó que existe mucha tensión en las elecciones 2018 y responsabilizó a su contendiente Andrés Manuel López Obrador de crear el clima de confrontación, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes a liberar la tensión sin llegar a actos de violencia.

“El principal responsable de este clima de confrontación es Andrés Manuel López Obrador. Acusa al otro siempre, desprecia al otro, no es capaz de encontrar una cualidad ni por un ánimo de destensar las situaciones del país. La palabra tiene consecuencias, y más cuando se trata de un liderazgo así, y es una pena que no asuma la responsabilidad de ser puntero en las encuestas”

Se manifestó preocupada porque las elecciones ya están próximas y el ambiente en México está muy tenso, por lo que dijo que todos son responsables de liberar esa tensión generada.

Zavala señaló que las amenazas de soltar al tigre por parte de Andrés Manuel López Obrador son las responsables de los actos de violencia.

"Quien siempre acusa al otro, quien siempre está descalificando al otro, quien desprecia al otro, quien no es capaz de encontrar una cualidad en el otro hasta por un ánimo de destensar la situación del país es el responsable. La responsabilidad de amenazar con tigres, amenazar con que salgan de aquí, no, realmente tenemos que asumir las cosas de manera responsable, si así se comportan de candidatos ya no quiero saber qué pasa con la Presidencia".