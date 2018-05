Zavala no dialogará con candidatos, sino con ciudadanos.

Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México, se mostró a favor del dialogo, sin embargo señaló que rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, no se dirigirá a los candidatos, sino a los ciudadanos, con la finalidad de conformar un bloque para frenar al aspirante Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Zavala dejó en claro que es con los mexicanos con quienes debe dialogar pero no a manera de acuerdos cupulares, ya que los candidatos no son “dueños de quienes lo siguen. Creer que uno va a ser dueño de sus seguidores es ingenuo”.

Durante su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, la ex militante del PAN expresó que no perderá ninguna oportunidad de dirigirse a los ciudadanos, porque ellos son los que contestan encuestas, expresan voluntades y al final, son los que votarán en las elecciones 2018.

“Siempre he estado a favor del diálogo, pero ahora mi diálogo no es con los candidatos, sino con los ciudadanos. No voy a dejar pasar un día sin dirigirme a ellos porque son quienes contestan las encuestas, quienes expresan su voluntad y al final, sobre quienes decidimos su futuro. La responsabilidad es de los ciudadanos”, dijo.

La candidata independiente reconoció que hay zonas en México dominadas por el crimen y la corrupción, situación que “han coartado totalmente la libertad y no se debe aceptar”, sin embargo, aseguró que le preocupa más la amenaza a la libertad que proviene desde el poder.

Zavala no dialogará con candidatos, sino con ciudadanos.

Referente a las declaraciones que hizo Andrés Manuel acerca de que los corruptos pueden hacer lo que se les de la gana hasta el 1 de julio, Zavala aseguró que es una expresión totalitaria y una enorme falta de respeto a la justicia, a la ley y a los ciudadanos.

Criticó que AMLO califique quién es corrupto y quién no lo es, ya que “cuando alguien decide qué caso se investiga y cuáles no, no se habla de instituciones ni de Estado de derecho, sino de totalitarismo”.

La candidata independiente se comprometió con modificar el modelo de comunicación política en procesos electorales para así acabar con la “spotización”.

“Es un abuso a las estaciones [de radio] y a sus cadenas [de televisión]. La gente le apaga y ve con pánico la llegada de las elecciones”, dijo la exprimiera dama

Margarita Zavala adelantó que de ganar las elecciones del dominio 1 de julio del 2018, lanzará un programa de protección a periodistas que dependa del nivel de riesgo y aseguró que los homicidios de comunicadores deben ser atraídos por la Federación, para cuando haya una agresión contra un comunicador se difunda para que los delincuentes sepan que todo el Estado estará tras ellos.