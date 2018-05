Zavala es invitada por el PRI a sumarse a la campaña de Meade.

René Juárez Cisneros, nuevo presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial, aseguró que las puertas del tricolor están abiertas para que la expanista se una a la campaña electoral de José Antonio Meade, candidato de la coalición 'Todos Por México’ rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

El dirigente del PRI afirmó que la invitación está abierta para Zavala y también para todas las mexicanas y mexicanos que quieran sumarse a las propuestas que representa Meade en campaña.

"Se requiere congruencia y no ocurrencia; se requieren propuestas y no improvisaciones. Se requiere confianza, certidumbre, respeto a la ley y no anarquía y no impunidad", dijo el líder priista.