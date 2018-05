Zavala enumera las peores propuestas de AMLO, Anaya y El Bronco.

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de México publicó en su cuenta personal de Twitter las 5 peores propuestas presentadas en campaña por los aspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

La ex militante del PAN evaluó las propuestas de sus contrincantes y presentó un ranking con las cinco que a su consideración son las peores debido a que no son viables o serías bastante dañinas para el país. Tres de estas son de AMLO de la coalición “Juntos Haremos Historia”, una de Anaya de “Por México al Frente” y una del independiente ‘El Bronco’. Cabe mencionar que las propuestas de José Antonio Meade, candidato de "todos por México" no fueron incluidas en el listado de Zavala.

Hemos analizado con detalle las plataformas y propuestas de todos los candidatos presidenciales. Más allá de que muchas propuestas no son realistas, hay algunas que de plano serían muy dañinas para el país. Aquí el ranking con las 5 peores propuestas de esta campaña: — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 7 de mayo de 2018

Te presentamos el listado que difundió Margarita Zavala este lunes a través de sus cuenta de Twitter:

1. Amnistía a criminales

Esta es una de las propuestas más polémicas del abanderado de Morena, PT y PES, Andrés Manuel, por lo que Zavala colocó esta declaración en el primer lugar de las peores propuestas, afirmando que sería una falta de respeto para las víctimas y los mexicanos que viven las consecuencias de la delincuencia.

Al respecto López Obrador ha declarado que la amnistía sería para campesinos que se ven involucrados en la siembra de droga. Los miembros del equipo de campaña del tabasqueño aseguraron que esta propuesta necesita la aprobación del Congreso y de los familiares de las víctimas de la llamada 'guerra contra el narcotráfico’.

Peor propuesta #1: Amnistía a criminales (@lopezobrador_). Sería una falta de respeto a las víctimas, a la Constitución, a las fuerzas armadas y a los mexicanos que se encuentran indefensos ante la delincuencia. A los criminales hay que llevarlos ante la justicia — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 7 de mayo de 2018

2. Renta básica universal

Zavala posiciones esta propuesta, realizada por Ricardo Anaya, abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en segundo lugar de las peores iniciativas, la cual establece el pago mensual de 10 mil pesos a todos los ciudadanos mexicanos.

La candidata independiente asegura que dicha acción consumiría el 80% del presupuesto del Gobierno federal, y explico que no es necesario que todos los mexicanos reciban este dinero.

Peor propuesta #2: Renta básica universal (@RicardoAnayaC). No hay presupuesto que alcance: dar un salario mínimo a todos los mexicanos costaría 80% del gasto total del gobierno. Además, no es necesario dar dinero a TODOS los mexicanos y no se pide corresponsabilidad a cambio. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 7 de mayo de 2018

3. Construcción de refinerías

Andrés Manuel López Obrador sigue encabezando no solo las encuestas sino también la lista de las peores propuesta de Zavala. Su iniciativa de construir 5 refinerías, en Tabasco y Campeche, se ha ganado la posición numero 3.

La exprimiera dama de México dijo que la construcción de cada una tendrá un costo de 10 mil millones de dólares y que estas plantas serán obsoletas en poco tiempo y tendrán un impacto ambiental negativo.

Peor propuesta #3: Construir 5 nuevas refinerías (@lopezobrador_). Cada refinería cuesta demasiado (aproximadamente 10 mil millones de dólares), tiene un impacto ambiental altísimo y será obsoleta en no mucho tiempo (el futuro son las energías renovables). — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 7 de mayo de 2018

4. 'Mochar' manos de criminales

Jaime Rodríguez Calderón, propuso, durante el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), castigas a los criminales mochándoles la mano.

Tiempo después, en una evento donde se reunieron los coordinadores de campaña de los presidenciales, Rodrigo Ocampo, representante de ‘el Bronco’ especificó que solo se le mochará la mano a los funcionario públicos ladrones.

De acuerdo con Zavala, esta idea no es apta para la sociedad moderna en la que vivimos, sino que retrocederíamos a la Edad Media, por lo que coloca la propuesta como la número cuatro.

Peor propuesta #4: Mochar manos de criminales (@JaimeRdzNL). No sé si misteriosamente regresamos a la edad media, pero este tipo de propuestas no tiene lugar en una sociedad moderna. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 7 de mayo de 2018

5. Cancelar el NAIM

De igual forma Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha considerado cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y en su lugar utilizar la base áerea militar de Santa Lucía para aliviar la saturación que presenta el actual aeropuerto.

Margarita Zavala calificó esta propuesta como errónea, poniéndola como las número 5 de las peores propuestas presentadas, ya que tendría una gran pérdida de empleos e inversión.

Además, agregó que la alternativa de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, es técnicamente inviable.

Peor propuesta #5: Cancelar el nuevo aeropuerto de la CDMX (@lopezobrador_). Se perderían miles de empleos y cientos de miles de millones de pesos de inversión. La alternativa que propone AMLO ni siquiera la han visitado sus asesores y no es viable técnicamente. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 7 de mayo de 2018