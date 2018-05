Zavala defiende evaluación docente

La candidata a la Presidencia de México por la vía independiente, Margarita Zavala, participó en el 'Foro 10 por la Educación', en donde aseguró que de ganar las elecciones 2018, será implacable con la corrupción en la educación, además defendió la evaluación docente, pero no como un método para castigar o premiar, sino para mejorar la calidad.

“No mintamos, si hay evaluación, en la Constitución, en la ley, hagámosla, sin mentiras, sin que nos de pena. Es absurdo que una evaluación, que además ya estaba, que ya se había hecho lo más difícil, que era implementarla, de repente se echaron para atrás… acaban haciéndola potestativa, acaban haciéndola, ahora en el colmo es un muestreo que en realidad a mí me parece absurdo”

Señaló que es necesario que las evaluaciones se apliquen bien y que se deje de ver a los maestros como el enemigo, sino como una parte fundamental del sistema educativo.

"Para un maestro, que le hagan un examen, no debe ser algo fuera de lo normal, al contrario, es algo de todos los días. Los maestros no son la contraparte, son la parte fundamental del sistema educativo, así lo vio Vasconcelos. Yo no quiero cascadas de premios, castigos y discrecionalidades.

(Se mantendrá la evaluación docente) apliquémosla bien y apliquémosla todos si creemos en ella. Ahora, la evaluación no sólo es para castigar o premiar, es para que te vincule a todo el modelo educativo y que sirva para mayor calidad, si no nada más es un instrumento de poder, y así no se debe ver”