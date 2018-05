Zavala castigará a los extorsionistas para mejorar la economía de México

La candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente, Margarita Zavala, afirmó que quiere un México de paz que crezca económicamente, y para lograrlo se combatirá a todos aquellos que extorsionan cuando gane las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

Margarita Zavala resaltó que en su administración no tolerará a los delincuentes ni ofrecerá amnistías.

"Tienen que saber que cualquiera que extorsiona a cualquiera que va a poner un restaurante un papá o un joven, tiene que saber que la va a pagar, no en términos de venganza, sino e términos de justicia, pero requiere un gobierno valiente que hable del tema que no te lo esconda que te diga que a los criminales los va a llevar a la justicia y no que los va a liberar que te respete como víctima, también”