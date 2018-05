Zavala, "No me digan que Andrés Manuel no sabía lo de Abarca".

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, afirmó que el aspirante Manuel López Obrador (AMLO) de la coalición “Juntos Haremos Historia”estaba enterado de la situación de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, quien se encuentra acusado de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa y por estar vinculado con el crimen organizado.

Zavala afirmo en conferencia de prensa que si bien los partidos políticos no son Ministerio Público, sí son responsables de a quién postulan para una candidatura electoral con el fin de ser servidor público.

"No me digan que no sabían que no estaba coludido (con el crimen organizado), no me digan que Andrés Manuel no sabía que Abarca tenía ese problema, que no me digan cómo decía en las candidaturas que él tiene dinero, que él manda sobre miles", dijo la expanista.