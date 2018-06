VIDEO: Toño Esquinca se disculpa con AMLO y admite problemas con alcohol

Antonio Esquinca ofreció disculpas al candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, después de haber realizado declaraciones en su contra en su programa de radio y admitió que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol, rumbo a las elecciones 2018.

"Si usted está viendo este video es porque sabe lo que pasó el 6 de junio. Quiero, ante todo, pedir una disculpa a mi público, a los niños que me escuchan, a todos ustedes que me dejan acompañarlos cada mañana y, sobre todas las cosas, una disculpa al universo, porque en eso creo y en esa energía creo”

A través de un video publicado en sus redes sociales, este viernes Esquinca hizo una reflexión y se disculpó de manera sincera aunque mantiene su postura política.

"Quiero reforzar y decirles que mi postura es muy clara, mi postura política, mi creencia filosófica, nadie viene a cambiar este país y nadie lo va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar por nosotros mismos. Una disculpa a Andrés Manuel porque no se merece eso, y más en esta época en la que hay tanto odio y tanta separación entre nosotros los mexicanos. No quiero contribuir a eso”.

En el video, el locutor revela que se encontraba alcoholizado cuando insultó al candidato presidencial y que actualmente pasa por el momento más oscuro de su vida.

"El mensaje que di y que causó todo esto el pasado 6 de junio fue bajo los influjos del alcohol. Tengo que aceptarlo, es el primer paso para el cambio, que tengo problemas con el alcohol. Tengo que aceptar y tengo que decirles que me voy a retirar para rehabilitarme. Para que regrese el Antonio Esquinca que ustedes conocen, porque creo en el efecto positivo. Ya no estaba siendo congruente con lo que yo me estaba creyendo”