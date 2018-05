VIDEO: "El Bronco" también declina... a tomarse una cerveza

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", anunció durante su gira de campaña por Acapulco, que después de la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura en las elecciones 2018, se ha puesto a reflexionar. Mediante un video "El Bronco" anunció que declinará de tomarse su cerveza.

Jaime Rodríguez se reunió con algunos simpatizantes en un restaurante y bromeó acerca de la renuncia de su ex contendiente Zavala a la contienda electoral, con un video titulado ¡El Bronco declina!

"Después de la salida de Margarita Zavala de la competencia, he estado reflexionando y les quiero dar una noticia, sé que a lo mejor se van a enojar por mi decisión. Acabo de decidir declinar, declinar, ¿eh? Así como lo estoy diciendo… pero declinar de echarme la Pacífico, porque ya me voy a dar una conferencia”

El Bronco se muestra animado brindando con sus simpatizantes y asegura a quienes estaban manipulando la noticia que "ahí les va la noticia verdadera (seguiré) al final".

Rodríguez Calderón aseguró que no se bajará del caballo a pesar de todo.

"Se asustaron, ¿verdad? Ándele pues, no me voy a bajar del caballo nunca, no se preocupen y vamos a ganar"