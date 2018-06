Tras debate, El Bronco' llama "pejezombie" a reportera por reclamarle una supuesta deuda

El Bronco' llama "pejezombie" a reportera, tras reclamo de una supuesta deuda

Al termino del último debate presidencial, el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', se acercó a los medios de comunicación para dar un mensaje; cuando derrepente una mujer que se presentó como María Cristina de la Cruz tomó el micrófono como reportera y encaró a 'El Bronco' para acusar a su esposa de haberla contratado para organizar una rueda de prensa y después negarse a pagarle.

“Bronco tú has hablado de cortarle las manos a los corruptos, a los sinvergüenzas de este país, sin embargo tu esposa dio una conferencia la semana pasada en Cancún y me contrataron a mí para convocar a los medios de comunicación y tu esposa no pagó y junto con ella su vocero, soy María Cristina de la Cruz y la señora se hizo omisa, dijo que no sabía y se fueron sin pagarme”.

Jaime Rodríguez Calderón en compañía de su esposa.

El candidato independiente replicó “Ahorita te pago ¿cuánto te deben o qué?”. La mujer argumentó que no lo haría público pero insistió en calificar de “sin vergüenza” a su esposa.

“A ver nosotros no contratamos a nadie, tú has de ser pejezoombie también”, agregó El Bronco pidiendo pasar a otra pregunta mientras su esposa negaba con la cabeza las acusaciones.

Al salir la pareja gritó “¡páguenle eh! ¡Ven para pagarte!”, aunque salió del lugar y de inmediato subió a su camioneta.

El momento en que 'El Bronco' se enojó, y le llama "pejezombie" a mujer que le reclama pago.

▶ Tras el #DebateINE, una mujer encaró a 'El Bronco' por una deuda de su esposa https://t.co/lr63NPeaTV



"Tú has de ser 'pejezombie'", le contestó pic.twitter.com/EEiJELiPOJ — Milenio.com (@Milenio) 13 de junio de 2018