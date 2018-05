Tercer Grado: Los mejores de la entrevista a Andrés Manuel López Obrador

El programa Tercer Grado, en hora y media de transmisión, el candidato tabasqueño a la presidencia en las próximas elecciones, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre corrupción, delincuencia, política exterior, el sector empresarial y muchos temas más. Aquí te traemos lo mejor de este encuentro.

Adversarios políticos

Sobre sus rivales políticos y la gente que votará por los otros candidatos presidenciales, AMLO afirmó que respeta la pluralidad, pues no debe haber pensamiento único pues -dijo- eso es parte de las dictaduras y no de su posible gobierno.

"Los respeto a todos como seres humanos, yo no odio a nadie, este es un asunto político, no los veo como enemigos, los veo como adversarios. Aspiramos a vivir en una autentica democracia", dijo AMLO.

Sin embargo, el tres veces aspirante presidencial dijo que lo que sí le molesta de algunos de sus adversarios es la hipocresía, el querer aparentar algo que no son, o sea, su simulación.

En este sentido, López Obrador agregó que esta postura aplica para todos los políticos e incluso para su propia familia: "la patria es primero, yo tengo una responsabilidad y así la asumo para conducir un movimiento de transformación. Está de por medio el interés del pueblo, de la nación, ante eso no hay nada”.

Veo un pueblo feliz

Raymundo Riva Palacio lo cuestionó sobre si la ira va a ser el sentimiento que va a ir en las urnas, a lo que AMLO respondió:

"El pueblo está feliz, está contento, o sea están mal los que están diciendo que el pueblo está enojado (..) felices, contentos porque están viendo una salida”.

Sobre su comentario, los periodistas lo increparon y le dijeron que sí existe un enojo y que el motivo es la corrupción, a lo que AMLO dijo: "claro que sí, se les pasó la mano a los gobernantes”.

López Obrador aseguró que por este motivo se generó una gran inconformidad, pero que al mismo tiempo están viendo una alternativa en su proyecto y de ahí el motivo de "alegría" que tiene la ciudadanía.

La mafia del poder

El candidato afirmó durante su participación en Tercer Grado que un pequeño sector de empresarios forma parte del grupo que cometió fraude electoral en 2006 en su contra y que ahora nuevamente no quieren que llegue a la Presidencia.

"Es la cúpula y son algunos los que han cometido errores y no quieren reconocerlos, tiran la piedra y esconden la mano", dijo López Obrador sobre los empresarios que este jueves publicaron un desplegado en su contra.

El periodista Joaquín López-Dóriga le preguntó al candidato de Morena qué pensaba de las críticas que la ha dirigido un grupo de empresarios, quienes condenaron sus ataques personales.

Ante ello, AMLO dijo que no se iba a enganchar y dijo “zafo".

Altas y Bajas

El periodista Carlos Loret de Mola cuestionó a López Obrador porque, ahora, parte del equipo del tabasqueño está formado por personajes que criticó en el pasado, como el empresario Alfonso Romo.

"¿Habló duro de él en los libros?", preguntó Loret. "Sí, claro", respondió AMLO.

"Los hombres, todos, tenemos altas y bajas, nos comportamos de una manera durante un tiempo, de otra manera después, por eso el juicio final hacia un ciudadano, dirigente o político es hasta que uno se muere”.

Sin embargo, AMLO negó que personajes de Morena como Ricardo Monreal, Roberto Salgado o René Bejarano sean parte de la "mafia del poder", como sí lo es el expresidente Carlos Salinas de Gortari, al que por cierto llamó el "padre de la desigualdad moderna”.

"¿Cómo se va a comparar cualquiera de estos personajes con Salinas de Gortari? Mejor vamos dimensionando", señaló AMLO.

En 6 años se hará lo de 12

Ante los cuestionamientos sobre su posible reelección si llega a ser presidente, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que su gobierno solo durará 6 años.

"No me voy a reelegir, no creo en la reelección, con todo respeto creo que es un error de políticos que piensan que pueden ser eternos. Porfirio Díaz llegó con bandera de no reelección y se quedó 35 años", aseguró AMLO.

Sin embargo, López Obrador afirmó que en esos 6 años logrará hacer cambios equivalentes a 12 años porque el país necesita una verdadera transformación de México.

"Sí va a haber una transformación y va a ser llevada a cabo por millones, muchos, y con algo muy especial, sin violencia. Es una transformación de la misma profundidad que lo que significó la Independencia, la Reforma y la Revolución, pero sin hacer una nueva Constitución", dijo el aspirante.

Además, AMLO agregó que no es un héroe, pues, dice, aspira a seguir el ejemplo de los mejores presidentes de México.

Tres ingredientes necesarios

"¿Temes al fracaso?", le preguntó el periodista René Delgado a AMLO.

"Vamos a salir airosos, invito a los mexicanos a que juntos hagamos historia, estamos viviendo tiempos interesantes, hay veces que transcurren años, décadas, siglos y no pasa nada. A nosotros nos toca la dicha enorme de poder llevar a cabo una transformación sin violencia, de manera pacifica, y lo vamos a realizar", afirmó López Obrador.

Pero para todo ello, el tabasqueño afirmó que son tres cosas las que se requieren: recursos naturales, por lo que dijo que nuestro país es muy rico "a pesar de que lo han saqueado"; en segundo lugar, "un pueblo creativo, trabajador y que es heredero de una cultura y civilización milenaria", y en tercero un buen gobierno, "lo que nos falla, por eso no salimos adelante”.

El cierre

Ante una serie de preguntas rápidas por parte de Carlos Loret, esto respondió López Obrador.

¿Expropiaciones?

No

¿Estado propietario?

En todo lo que tiene que ver con la educación, la salud

¿Pero traer algo de vuelta?

No

¿Autonomía del Banco de México?

Totalmente

¿Precios de garantía?

Maíz, arroz, frijol. Vamos a dejar de comprar en extranjero en medida de lo posible lo que consumimos

¿Tipo de cambio fijo?

Variable, de acuerdo al mercado

¿Cómo dar tranquilidad a los mercados?

Son inteligentes los mercados. Cuando estaba la elección en Estados Unidos, el gobernador de Banxico, Agustín Carstens, dijo que si ganaba Donald Trump iba a haber un huracán fase cinco; no pasó nada.

¿TLC?

Totalmente de acuerdo, pero prefiero que se firme después de la elección y no por las prisas se cometa error de firmar algo que se lamente.