Tercer Grado: AMLO impulsará una cuarta transformación política en México

Tercer Grado Andrés Manuel López Obrador impulsará una cuarta transformación política en México

El nuevo Tercer Grado 2018 regresó con los periodistas, analistas y comentaristas: Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa; Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Leo Zuckermann, René Delgado, Raymundo Riva Palacio y Denise Maerker, que conversarán con el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsará una cuarta transformación política en México.

El abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la emisión del programa "Tercer Grado" aseguró que los cuatro adversarios rumbo a la presidencia de la República representan a los intereses del actual gobierno y obedecen a intereses particulares ajenos al bien común de la nación.

Tercer Grado Andrés Manuel López Obrador impulsará una cuarta transformación política en México

"Esta es la oportunidad de dejar en claro que no le voy a fallar al pueblo y que éste sepa que no habrá impunidad. Todos mis familiares tendrán que actuar con rectitud, al margen de la ley nadie, por encima de la ley nada", comentó.

Destacó que hay una realidad en México respecto al escenario político, un reducido grupo que se ha beneficiado de los mexicanos y que ha convertido al país en un cementerio ocasionado por la inseguridad y delincuencia, que impide que en México se de una verdadera democracia, en el sentido, de acabar con sus privilegios de mandar y gobernar a los mexicanos.

López Obrador aseguró que ahora se necesita separar al poder económico del político, para que el Gobierno represente a todos los estratos sociales y no al servicio de una minoría rapaz, por eso apuesta a la discrepancia y tolerancia como parte de uno de los ejes del Proyecto de Nación 2018-2024.

Tercer Grado Andrés Manuel López Obrador impulsará una cuarta transformación política en México

"Todos los hombres tenemos altas y bajas, nos compartamos de una manera en algún tiempo y de otra después. La gente puede reivindicarse. Hace falta mucha claridad y la simulación es uno de los problemas que hemos enfrentado, soy un indigente político y tengo que informar, concienciar y si utilizo un lenguaje técnico y rebuscando nadie entenderá", manifestó.

El abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) llamó a la unidad de la nación para retomar el rumbo y mejorar la situación económica, Política y social.

Andrés Manuel comentó que no hay puntos de comparación entre México y Venezuela y la situación económica que atraviesa la nación bolibariana es ajena al acontecer de México, por acoge la política exterior de no intervención. La jornada electoral del 1 de julio enfrenta dos proyectos diferentes para reconstruir el tejido social e impulsar el crecimiento económico y desarrollo social.

Tercer Grado Andrés Manuel López Obrador impulsará una cuarta transformación política en México

"Hay quienes no quieren dejar de robar y mandar en el país y la mayoría del pueblo mexicano está harto de la corrupción y lo convocó a cuidar el erario y anteponer la honestidad como forma de vida y de Gobierno. Esta es una elección de cambio de régimen y el pueblo está felíz, están mal quien asegura que predomina el enojo, ven una salida para que el país ofrezca alternativas y sería lamentable si estuviesen frustrados y desanimados, no concienten la corrupción y el respetar el estado de derecho permitirá la reconciliación entre los millones de ciudadanos que votarán por el PAN o el PRI y no por nuestra coalición", señaló López Obrador.

Con relación al tema de la corrupción apuesta a la figura del buen ejemplo y la buena voluntad política, ya que vivimos actualmente un régimen presidencialista y no se trata de un problema de leyes o instituciones, es equívoco que se diga que el pueblo es corrupto por naturaleza y que los malos ejemplos pueden permear entre la sociedad , por eso se pueden fortalecer mecanismos como el Sistema Nacional Anticorrupción con el objetivo de erradicar esta práctica.

"Es una vergüenza que México este considerado como uno de los países más corruptos del mundo, acabar con la corrupción nos va a permitir liberar fondos y todo ello evitará endeudar al pais, no habrá déficit y no gastaremos más de lo que se ingresa e inclusive más gasolinazos", manifestó el candidato.

Tercer Grado Andrés Manuel López Obrador impulsará una cuarta transformación política en México

Más allá de una persecución política serán las demandas jurídicas las que continúen su curso, mucho menos habrá indicaciones para beneficiar a algún funcionario o servidor público o caer en la simulación de impartición de justicia, apegado al Estado de derecho y por ello buscaremos un acuerdo para iniciar sin corrupción e impunidad a favor de la conciliación.

Respecto a la mala interpretación de la amnistía, López Obrador aseguró que será un tema sujeto a discusión para fortalecer las instituciones y así garantizar la paz y seguridad social, pero en apego a un plan integral que busca atender y solventar las causas sociales.

Andrés Manuel calificó como un error político buscar una reelección y que demostrar apego al poder, por eso avoca al principio de sufragio efectivo no reelección, en ese sentido, puntualizó que no está causando falsas expectativas dado que el escenario político del país lo único en un momento propicio para llevar a cabo una transformación en el país, que le permitirá ubicar a México como una potencia dado que cuenta con un pueblo trabajador, posee recursos naturales y sólo le falta un buen gobierno, que éste a la altura de las circunstancias y procure la justicia.