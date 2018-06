Tercer Debate Presidencial: AMLO pide ir de guayabera

3er Debate en Traje y Corbata.

¿A quién se le ocurre vestir traje y corbata en Mérida, Yucatán? Seguramente a quienes no entienden la idiosincrasia de los yucatecos.

Amlo: los otros candidatos no quisieron aceptar propuesta de asistir de guayabera.#PejeConGuayabera Por qué no? pic.twitter.com/UqHadtsZMF

