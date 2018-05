Tatiana Clouthier cree que Andrés Manuel López Obrador se equivoca.

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, cree que el tabasqueño se equivoca al generalizar la desconfianza que tiene hacia la llamada sociedad civil.

En el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Clouthier fue cuestionada sobre las declaraciones de AMLO quien dijo que desconfía de todo lo que se llama sociedad civil y aclaró que le han pedido al candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' no generalizar y solo hablar de casos específicos.

AMLO, abanderado de Morena, PES y PT expresó el 21 de agosto de 2017, que todos son libres pero los que se ponen al cambio representan a la “mafia del poder”, comentario emitido después del rechazó de Movimiento Ciudadano de unirse a Morena.

Tatiana Clouthier detalló que Andrés Manuel López Obrador se refería a casos de asociaciones y fundaciones hechas para evadir impuestos y financiadas por empresarios, las cuales terminan sirviendo a intereses particulares.

De igual forma la coordinadora de campaña del tabasqueño fue cuestionada por la postulación de Cuauhtémoc Blanco a gobernador de Morelos, cuando hay personas más capacitadas, Clouthier explicó que algunas candidaturas vienen de la alianza con el PT y Encuentro Social y finalizó invitando a los presentes a que votaran por Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia y castigar a los políticos que no han trabajado bien.

"'No nos gusta Cuauhtémoc Blanco', pues castíguenlo, denle el voto a Andrés a la Presidencia y pongan al que les guste en la alcaldía (...) yo en Nuevo León no voy a votar de chorrito como en la lotería, voy a votar diferenciado, esa es la parte que me enorgullece de poder razonar mi voto", sentenció Clouthier.