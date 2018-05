Si gana AMLO ¿Cerveza y comida gratis? FEPADE quiere investigar.

De ganar Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, varios comercios como restaurantes clubes nocturnos han ofrecido cerveza y comida gratis, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) quiere investigar la situación, pero necesita de una denuncia para hacerlo.

Germán Castillo Banuet, director de averiguaciones previas de la FEPADE, explicó que hasta que sea presentada una denuncia en contra de los comercios que prometen cosas gratis si AMLO llega a la presidencia, la Fiscalía y las autoridades en procuración de justicia podrá iniciar una investigación de los hechos.

"Ya sobre la denuncia hay que ver los hechos que se están denunciado y hacer la investigación correspondiente, no podemos atrever a decir sí es o no un delito. Cualquier conducta que el Ministerio Publico considere que puede ser un delito, tiene que ser avalado o no por un juez", afirmó Castillo Banuet.