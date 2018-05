Segundo debate presidencial: Todos contra AMLO, nadie contra El Bronco.

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco’, el único candidato independiente rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, fue el presidenciable que más aprovecho el segundo debate para atacar a sus contrincantes, pues arremetió contra ellos en 36 ocasiones a lo largo de las dos horas del el encuentro, sin embargo fue el menos mencionado, a diferencia de AMLO quien fue el más atacado.

El Bronco se dedicó a atacar a sus rivales, acusándolos de buscar un Congreso para beneficiar a los partidos políticos que representan, así como no poder resolver los problemas migratorios que afectan a México y de estarse peleando en el evento.

El gobernador con licencia de Nuevo León, pronunció 15 veces el nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición 'Juntos Haremos Historia'.

En cambio, Rodríguez Calderón solamente fue mencionado una vez por cada uno de sus contrincantes. El primero en mencionar alguna consigna en contra de norteño fue Anaya, quien le dijo que estaba mal informado, pues sus hijos no vivían en Estados Unidos como mencionó el independiente.

AMLO señaló que él no iba a “mochar manos” para erradicar la corrupción, como sugirió el Bronco en el primer debate y señaló que no cree que sea conveniente ese tipo de soluciones.

Por su parte Meade dijo que Rodríguez estaba desinformado de por qué Andrés Manuel no quería firmar la renuncia del financiamiento de su campaña y aprovechó para acusar a AMLO de vivir de manejar a Morena y de los moches que recibe de los senadores de dicho partido

En este segundo debate, Andrés Manuel López Obrador fue nuevamente el más acusado recibiendo 33 señalamientos, sin embargo, él tabasqueño sólo respondió con ataques en 12 ocasiones. Para el segundo segmento del tercer bloque decidió apuntalar todas sus cartas contra Anaya, cuando lo mencionó en cinco oportunidades.

En segundo lugar, Anaya recibió 22 ataques en su contra y atacó en 14 ocasiones a los demás candidatos; su principal objetivo fue López Obrador, quien se llevó más de la mitad de sus señalamientos con 10 menciones.

“El problema, Andrés Manuel, no es tu edad en absoluto. El problema es que tus ideas son muy viejas; has repetido durante todo el debate que la mejor política exterior es la interior, pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país (...) El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema”.