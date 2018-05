Segundo debate presidencial: Ricardo Anaya no entrará en confrontaciones

Segundo debate presidencial

Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente, llegó a Tijuana y se prepara para este ejercicio democrático, el candidato a las elecciones 2018 asegura ganará y privilegiará las propuestas y no la confrontación.

En la ciudad de Tijuana, Baja California, se realizará el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, los preparativos para el segundo debate presidencial están listos y el ejercicio democrático se llevará a cabo sin ninguna complicación.

“Yo voy a privilegiar las propuestas, estoy convencido que los debates son una oportunidad muy especial para hacer propuestas, para plantear soluciones concretas a los problemas de nuestro país y estoy convencido de que nos va a ir muy bien en el debate”, afirmó.

Durante un encuentro que sostuvo con líderes migrantes Ricardo Anaya hablo sobre sus prioridades si llega a Los Pinos.

Según el candidato del PAN de ganar la elección presidencial 2018 dará prioridad a la agenda migrante y buscará reestructurar el Fondo de Migralidad, para que los migrantes tomen la decisión de invertir esos recursos en áreas de su interés.

Al evento asistió José Hernández, exastronauta de origen mexicano.

Hoy me reuní con el astronauta @Astro_Jose, un claro ejemplo de que para los mexicanos, no hay límites. Con perseverancia y metas claras, podemos hacer realidad cualquier cosa que nos proponemos. pic.twitter.com/NkYzhO7Ldh — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 19 de mayo de 2018

Ricardo Anaya fue cuestionado por los reporteros sobre la posibilidad de que se someta a estudios físicos y psicológicos.

Me parece una buena idea, creo que es un ejercicio sano, de transparencia el que las mexicanas y los mexicanos puedan conocer el estado de salud de todas las candidatas y los candidatos, de toda manera que me parece un buen planteamiento y con mucho gusto me sumo a él”, aseguró.

Anaya Cortés se presentará este sábado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, para el ensayo del debate presidencial.

El segundo debate presidencial 2018, promete ser un integro ejercicio democrático entre los ciudadanos mexicanos.