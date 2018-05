Segundo debate presidencial: Ricardo Anaya ‘AMLO, el problema no es tu edad’

Anaya debate presidencial

En el segundo bloque del segundo debate presidencial los candidatos y moderadores debatieron sobre los derechos de los migrantes.

El candidato José Antonio Meade llamó cínico a Ricardo Anaya, durante el lapso de dimes y diretes que los presidenciales tuvieron.

El ciudadano Gerardo Ozuna cuestionó a los candidatos en este tercer bloque, sobre como ayudaran a los migrantes en México.

“Yo sí voy a estar del lado de los migrantes”, señaló durante una de sus intervenciones Ricardo Anaya.

Si cesan los ataques hacia los migrantes mexicanos y se respetan sus derechos, #México seguirá colaborando con EUA en materia de seguridad y combate al crimen. Queremos respeto mutuo. #DebateINE pic.twitter.com/Tho1PJ2FKQ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 21 de mayo de 2018

Ricardo Anaya dijo que pondrá “todo sobre la mesa en la negociación bilateral” con Estados Unidos y defenderá los intereses nacionales.

Ricardo Anaya dedico su tiempo para debatir para nuevamente arremeter contra la visita de Donald Trump a Los Pinos.

La última participación ciudadana en este segundo debate presidencial corre a cargo de la ciudadana Venecia.

La ciudadana realizó una pregunta sobre la inserción de los migrantes de Estados Unidos a México.

Sobre el tema Anaya hizo tres propuestas que podrían ponerle fin al tema de los mexicanos que regresan al país.

Ricardo Anaya se compromete a duplicar el presupuesto en los Consulados; para quienes regresen, encuentren condiciones de vida favorables.

“Tenemos una deuda histórica con los migrantes”.

Lo que le está pasando a nuestros migrantes, en EUA particularmente, es inaceptable. En lo que va del año, las deportaciones han aumentado 40%. ¿Dónde está el gobierno mexicano? Yo sí voy a estar del lado de los migrantes. #DebateINE #MexicanosAlFrente — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 21 de mayo de 2018

Ricardo Anaya, dijo que no cree que el que AMLO no entienda ingles sea un problema, el problema es que según Anaya el político tabasqueño no entiende el mundo.

“El problema es que no entiendes el mundo Andrés Manuel”.

Ricardo Anaya en su última intervención dejo en claro que “México es mucho más grandes que sus problemas; lo que hoy México necesita es paz”.

Durante esta edición del debate los temas fueron: comercio exterior e inversión; seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional; y derechos de los migrantes.