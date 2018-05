Segundo debate a gobernador de Yucatán será en Valladolid

Será el municipio de Valladolid donde se ubique la sede del segundo debate entre los candidatos a Gobernador del estado de Yucatán, para ello ya se hacen revisiones en instalaciones, ya que es una localidad donde si hay infraestructura para el encuentro de los abanderados, dijo la presidenta del consejo del Iepac.

“Estamos revisando, haciendo las pruebas. No se ha definido quien lo va a producir, no es necesariamente una televisora pero si tenemos que asegurar que se pueda difundir a través de las redes sociales, por la radio y tv”, agregó la funcionaria electoral.

Sobre el costo de este segundo debate entre los candidatos al Gobierno del Estado, dijo que cuentan con un presupuesto de medio millón de pesos, pero aclaró que esto no significa que se vaya a gastar todo este recurso en este segundo debate, además dijo que no solo es la producción del debate, hay otros costos que no se ven, agregó.

En este segundo debate organizado por el Iepac, los temas que se discutirán serán los relacionados con la generación de empleo, economía, educación en tecnología y agenda de género, para cuya defensa, habrán preguntas y una exposición por parte del candidato, una réplica y una contra réplica, pero ahora los moderadores serán más activos para pedir a los candidatos que en el uso de la réplica confronten ideas.

“Estamos en las consultas a través de redes sociales para saber cuáles son las preguntas que la ciudadanía está planteando y ver cómo se van a integrar a los temas ya mencionados”, dijo.