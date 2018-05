Segundo Debate Presidencial: Meade extrañó a Margarita

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, reflexionó acerca del segundo debate presidencial y reconoció que extrañó a Margarita Zavala, quien hace unos días renunció a su candidatura independiente, rumbo a las elecciones 2018.

José Antonio Meade hizo un balance acerca del segundo debate presidencial.

"Creo que vale pena ir hacia adelante, meterse en un elemento de reflexión, que no debiéramos de volver a tener contiendas presidenciales en donde no hubiera un mucho mayor espacio de balance. México no es un país igualitario, eso quedó yo creo de relieve y es una agenda de reflexión y de ir hacia adelante".

El aspirante de Todos por México destacó que este segundo ejercicio electoral permitió más agilidad y le dio voz a los ciudadanos.

Meade declaró que el segundo debate permite demostrar la visión de cada candidato en los temas importantes para México.

Detalló que durante los temas pudo comprobar su experiencia y conocimiento por lo que se siente satisfecho.

"Creo que es un debate del que me siento contento, del que me siento satisfecho, que me permitió un buen desempeño y que me permite además un contraste favorable, con relación a mis demás contendientes".