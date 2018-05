Segundo Debate Presidencial: "El Bronco" se prepara para el encuentro

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", se alista para el segundo debate presidencial, que se llevará a cabo eeste domingo 20 de mayo a las 21:30 horas desde la ciudad de Tijuana, Baja California, y se tendrá como temas principales comercio exterior, inversión y migración, rumbo a las elecciones 2018.

Después de su participación en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano en Acapulco, El Bronco señaló que se prepara con un "coctelito de camarón" para tomar fuerzas y mencionó que estará caminando por las calles de la ciudad sede del segundo debate presidencial.

"Ahorita me voy a echar un coctelito de camarón, pa’ estar fuerte, traer energía, y mañana voy a caminar en Tijuana, siempre me preparo caminando, no tengo el equipo de asesores que traen los otros; nosotros somos un equipo liviano, a toda madre, con gran conocimiento, porque todos ellos han vivido la realidad de lo que pasa en los temas que vamos a ver, que es el comercio internacional”