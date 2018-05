Segundo Debate Presidencial: "El Bronco" no confrontará sino potenciará propuestas

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" declaró que en este segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), no confrontará a sus contendientes de las elecciones 2018, sino que potenciará su propuesta hablando a los mexicanos.

"No es confrontar, tenemos que potenciar nuestra propuesta y hablarle a los mexicanos, no a los candidatos. Soy el único aspirante del norte y creo que conozco los problemas que tienen las ciudades fronterizas, y la problemática del norte; los otros son del centro y del sur del país y no saben lo que pasa, creen que van a salir adelante con las dádivas, cuando tenemos que potenciar el comercio exterior que es lo que va a traer divisas".