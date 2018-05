Segundo Debate Presidencial: Anaya no contó bien la deportación de Ana Laura #Verificado2018

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, mencionó durante el segundo debate presidencial la historia de Ana LAura, una mujer que fue deportada de Estados Unidos, y aunque sí existe esta mujer, varios detalles no coinciden con lo que ocurrió realmente, rumbo a las elecciones 2018.

“Acabo de estar en el albergue de Santa María la Ribera, con Ana Laura, absolutamente destrozada. La deportaron recientemente, se quedaron allá sus dos hijos, uno de 14, uno de 16, está condenada a 20 años a no poder regresar, no le permitieron ni siquiera hacer una llamada al consulado. Llegó aquí esposada de pies y manos, y lo que le dieron fue este costal para que metiera sus pertenencias”

Ricardo Anaya tuvo algunos errores al contar los hechos: el suceso no fue reciente, no estaban reunidos en un albergue y no fue esposada de pies y manos.

En la Ciudad de México no existen albergues para personas deportadas. Aunque el aspirante presidencial sí visitó un lugar que da hospedaje a los que son devueltos al país y no tienen apoyo, pero en realidad es un taller de serigrafía de la asociación Deportados Unidos en la Lucha.

La reunión de Anaya y el colectivo está plasmada en un video, en el que se declara (minuto 6:27) que los sucesos ocurrieron en septiembre del 2016, por lo que Ana Laura fundó Deportados Unidos en la Lucha para diceimbre de ese año. Es decir, la deportación no fue tan reciente.

“En mi caso, que es el de muchos, se me negó el hablar al consulado, no siguieron el proceso adecuado, en mi caso sería seguirle proceso de deportación adecuado, que era enviarme a un centro de detención para que yo viera a un juez y el juez determinara si yo era elegible para quedarme o salir de Estados Unidos. En mi caso lo que hicieron fue en 20, 25 minutos sacarme del país y negarme todo eso” (minuto 11:06).

Ana Laura explica su deportación pero no especifica que en ella haya llegado esposada de pies y manos.

- Llegan encadenados, ya que son vuelos privados que paga el gobierno norteamericano… - ¿Es un vuelo comercial? ¿No son exclusivos para ellos? - Sí son exclusivos para ellos. Vienen detenidos, todo el viaje, vienen esposados, porque cinco minutos antes de aterrizar es cuando se retiran las esposas de manos y pies. (minuto 21:22)

Tampoco especifica que el costal que le entregó al candidato fuera de ella, sino que lo contó en tercera persona.

“Nosotros (el colectivo Deportados Unidos) vamos al aeropuerto y le quiero enseñar la manera… esto es con lo que los manda ICE… Aquí al aeropuerto de la Ciudad de México llegan tres vuelos a la semana, los días martes, miércoles y jueves, las cifras oficiales son 135 personas. Y llegan sin nada, esto es lo único que les da ICE, con su número y este costal. ¿Qué pueden traer en este costal? Una muda de ropa. Esto es con lo que viene una persona a México”