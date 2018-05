Segundo Debate Presidencial: AMLO le puso un "estate quieto" a Anaya

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un balance de su participación durante el segundo debate presidencial y aunque le pidieron estar sereno, explicó que su contendiente Ricardo Anaya se pasó de la raya, se estaba poniendo muy grosero por lo que tuvo que ponerle un "estate quieto", rumbo a las elecciones 2018.

“Se pasó, se pasó de la raya. Me dijeron que era amor y paz, pero que yo no me dejara. Mis asesores del pueblo me aconsejaron, me dijeron que si se portaban altaneros conmigo, los pusiera en su lugar, o sea, dales un estate quieto”.