Segundo Debate Presidencial: AMLO guardará la calma

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estaría visitando Tijuana, Baja California para el segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), comentó que aunque le han recomendado guardar la calma durante el encuentro porque "está malito y ya chochea", señaló que sus contendientes lo desesperan en ocasiones, rumbo a las elecciones 2018.

"Para el debate unos me han dicho que esté tranquilo, tranquilo y sereno moreno porque estoy malito, pero otros me han dicho que no me deje. Entonces la estrategia va a ser así más o menos, a ver cómo se portan".

Hasta el día de ayer, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia estuvo presente en tres actos proselitistas en el sur de Jalisco. Ha negado que su estado de salud sea delicado aunque reconoció que desde hace seis meses no va a al médico como se debe.

"Yo no voy a ver al médico desde hace seis meses, la verdad que no lo celebro, tengo tache porque todos debemos, cuando se tiene un infarto, atendernos periódicamente, pero desde hace seis meses no veo al médico.

No he ido porque no tengo tiempo. Hoy estamos aquí, mañana iremos al debate, el lunes regresaremos para Jalisco, estaremos el martes en Colima, ya habrá tiempo después del 1 de julio".

Voceros de la mafia del poder soltaron el rumor de que estoy enfermo. Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio. Gracias a la vitamina pueblo, a la ciencia y al creador, estoy al cien. Juntos haremos historia pic.twitter.com/H5UTLHoKzF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de mayo de 2018

Andrés Manuel López Obrador informó que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari es el responsable de difundir la versión de que su salud está en peligro a través de ciertos periodistas.

El aspirante presidencial decidió nuevamente no asistir al ensayo en donde se realizará el segundo debate presidencial. El INE había establecido que Andrés Manuel podía ensayar en el horario de las 12:00 horas, sin embargo estuvo en diversos eventos de campaña en el estado de Jalisco.