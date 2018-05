Segundo Debate Presidencial: AMLO agradece a AMLOvers [VIDEO]

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador ha difundido un video en el que agradece a sus seguidores por el apoyo que le brindaron durante su participación en el segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado domingo 20 de mayo, rumbo a las elecciones 2018.

"Muchas gracias por el apoyo, por el respaldo. No podría yo dar un buen papel sin sentir la buena vibra de ustedes, de los ciudadanos, de quienes me desean lo mejor, los laicos, los que oran, los que me quieren mucho, eso me ayuda bastante, lo místico, me es importante. Muchas gracias"