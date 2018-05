Seguidores de Zavala migran con Anaya.

Alberto Cárdenas, exgobernador de Jalisco, fue uno de los grandes impulsores de la campaña de Margarita Zavala, ahora ex candidata presidencial y asegura que tras su renuncia, los panistas que la apoyaban podrían sumarse al equipo de Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente” rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

“Yo no auguro nada, pero esperamos que en los próximos días las cosas se definan y todos tomemos la mejor decisión… seguramente el equipo de Ricardo Anaya estará haciendo lo propio, su trabajo para ver a cuántos más pueden sumar. No será fácil puesto que todos sabemos cómo se dio el pasado reciente, pero sí me queda muy claro que un porcentaje casi cero se iría con Morena y tampoco creo que muchos simpaticen con el PRI”, dijo Cárdenas.