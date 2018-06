Ricardo Anaya regala tarjetas con mil 500 pesos al mes

Ricardo Anaya

En redes sociales denuncian entrega de tarjetas a favor de Ricardo Anaya, para promover el voto a favor del candidato a la Presidencia de la República a cambio de un apoyo económico mensual.

La coalición Por México al Frente supuestamente ha iniciado con la repartición de tarjetas para garantizar el Ingreso Básico Universal (IBU), según denuncias de usuarios en redes sociales.

Nunca me imaginé que un gobierno humanista ofreciera credenciales con dinero mensual de por vida a cualquier ciudadano, sin distinciones. El populismo de derecha puede ser más peligroso que la izquierda en sí misma. pic.twitter.com/kwJa5nBFtp — T O S C A N O (@ma_toscano) 18 de junio de 2018

La tarjeta expedida para promover el voto a favor del candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, incluiría un total de mil 500 pesos de los cuales se haría entrega cada mes a los ciudadanos mexicanos.

“Si tú también quieres un México en paz con justicia y prosperidad, en el que nadie tenga las manos vacías, llama gratis al 01800-63-Anaya (26292) desprende la tarjeta y conviértete en promotor de esta propuesta”, indica el papel que acompaña el monedero electrónico.

Las cartas que incluyen la tarjeta llevan la firma de Anaya Cortés, quien promueve el ingreso “de por vida por el solo hecho de ser mexicano”.

En el estado de Nayarit señalan que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entrega las tarjetas a cambio de la copia de una credencial de elector, aseverando que al triunfo del panista se les depositarán los 1,500 pesos acordado.

Un candidato del PRI a la alcaldía de Gustavo A. Madero, Cristian Vargas, otorgó tarjetas de cartón que podrán ser canjeables por dinero en caso de ganar el primero de julio.

Durante un encuentro con habitantes de la delegación Gustavo A. Madero con el candidato del PRI al Gobierno de la ciudad, Mikel Arriola, el ex diputado local mejor conocido como dipuhooligan dejó claro que este apoyo es a nombre de Vargas y deslindó a Arriola Peñalosa sobre este anuncio.

"No se trata de una compra de votos porque son programas sociales, no hay ningún delito o compra de votos porque al final no se está entregando una tarjeta plastificada y mucho menos con dinero", argumentó Cristian.