Ricardo Anaya es apoyado por Pedro Ferriz de Con.

Pedro Ferriz de Con, exaspirante independiente a la Presidencia de México, anunció por medio de sus redes sociales que apoyará la candidatura de Ricardo Anaya de la coalición 'Por México al Frente’ rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 ya que asegura que ni Andrés Manuel López Obrador, ni José Antonio Meade ni El Bronco son una opción viable.

En un video publicado en redes sociales, el periodista aseguró que ante el avance del populismo en México:

“Ni Andrés Manuel López Obrador, ni José Antonio Meade; Ricardo Anaya es la opción. No quiero a AMLO y me adhiero a todos los empresarios que se han pronunciado en contra del populismo; no quiero a Meade, porque es un hombre que dice que no es lo que es, o al revés, dice que es lo no es”, dijo.

No queremos ni necesitamos otro sexenio de inseguridad, corrupción, desapariciones forzadas y mal gobierno.

Y ustedes, ya saben por quién votar? Porque yo sí! Mi voto es para @RicardoAnayaC

No nos equivoquemos, es nuestro compromiso con México. — Pedro Ferriz de Con 4 de junio de 2018

“Me queda Ricardo Anaya, ya no hay tiempo que perder, ya no hay vuelta atrás, esos son los candidatos. Pienso que debemos votar por él si es que queremos salvar el curso de este país”, comentó.

Pedro Ferriz afirmó que estamos por terminar un sexenio devastador, otros seis años de lo mismo o peor, sería catastrófico.

“Yo le voy a dar la oportunidad a Ricardo”, dijo.

Aclaró que no busca nada porque volverá a sus actividades de comunicador.

Ya no tenemos tiempo para dudar, estamos ante un sexenio de estallido, no nos conviene alargarlo y mucho menos empeorarlo, por eso mi opción es con Ricardo Anaya, no busco beneficios, lo mío es la comunicación y mi compromiso es con México. — Pedro Ferriz de Con 3 de junio de 2018

“Lo que sí les puedo decir, que sí hay alguien que está dudando por donde irse, no nos equivoquemos, es la mejor opción, o la menos mala. Ya no hay tiempo de jugar, no AMLO, no Meade, sí Ricardo, eso es lo que concluyo”.

Referente a las declaraciones de Ferriz de Con, la coalición 'Por México al Frente' le dio la bienvenida al periodista en un comunicado de prensa.

“La coalición 'Por México al Frente' da la bienvenida al periodista Pedro Ferriz de Con y agradece hacer pública su intención de votar por Ricardo Anaya”, apuntó.

Muchas gracias por tu respaldo, estimado @PedroFerriz. Has sido un ejemplo de lucha y determinación para cambiar a #México. ¡Estoy convencido de que lo vamos a lograr! — RicardoAnayaC 4 de junio de 2018

Asegura que “sus reflexiones en torno a la candidatura de Ricardo Anaya son muy valiosas, sobre todo en medio de las definiciones que los ciudadanos tomarán en los próximos días, orientadas al voto útil”.

Añadió que “el Frente reconoce a Pedro Ferriz como un líder de opinión que se caracteriza por sus reflexiones a fondo, su claridad y su objetividad”.