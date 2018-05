Ricardo Anaya aclara que no hay posibilidad de coalición PRI- PAN

De ganar la Presidencia, Ricardo Anaya, no ve posible que haya una coalición con el PRI en el Congreso, porque ellos tienen se rigen por el sistema parlamentario.

El abanderado del PAN , dijo, es lograr la mayoría con los partidos del PAN, PRD y MC, por ser con quienes va en coalición, pero de no lograrse, se debe construir la mayoría con otras fuerzas políticas a través de una negociación.

"Yo no veo, lo tengo que decir francamente, una coalición con ese partido (PRI). Pero cómo funciona esto en todo el mundo, se abre una negociación en todo el mundo y se buscan un programa que beneficie a la gente, se dialoga con todos, y se construye una mayoría estable. Yo espero que logremos la mayoría con los tres partidos de la coalición", expresó.

Ricardo Anaya, rechazó que exista o se vaya dar una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, para vencer a su opositor de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya que ese "no es el camino" y porque no cree en los acuerdo cupulares ni en los pactos de impunidad.

"La gente no quiere que siga gobernado quien está en el gobierno (federal). Hemos hechos un llamado al voto útil, por supuesto que sí, el llamado es a la gente, los acuerdos cupulares no funcionan, porque además, no hay políticos dueños de votos, ni los candidatos, ni los dirigentes, ni los Presidentes le pueden decir a la gente por quién votar, esa decisión la toma cada persona", añadió.