Primer Debate Presidencial: El Bronco escuchará antes de proponer.

A Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco”, en el tercer bloque del primer debate presidencial se le cuestionó por que mecanismo propondría para darle seguimiento puntual a sus propuestas de campaña y qué pasaría en caso de no cumplirlas en caso de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

El Bronco planteó que todavía no he hecho propuestas de campaña como tal "Estoy haciendo una consulta ciudadana, por eso puse mi número de whatsapp para que (los mexicanos) me digan que tenemos que hacer" y crea una relación cercana entre ciudadano y presidente

Después de pasar la etapa en que el candidato a la presidencia escucharña a la raza mexicana, anunción que:

"Un grupo de gente experta en diversos temas harán un análisis completo para que en el tercer mes de campaña hagamos propuestas puntuales".

Referente al desprestigio de instituciones que se ha tenido en toda la contienda electoral, Denis Merker cuestiono al aspirante independiente con respecto a las delcaraciones que hizo cuando se presentaron los supuestos apoyos simulados, los cuales calificó como "travesuras".

El Bronco dijo que llamó así a dicha acción ya que asegura que alguno de los otros candidatos como Meade o Anaya, mandara traviesos a simular los apoyos que se le inculparon. Afirma que lo que dice es verdad ya que tanto el TEPJF como el INE lo respaldan y terminó con que definitivamente el falsificar votos es una actividad inaceptable.

Cuando se le preguntó el por qué le habia dicho a mujeres que quedaban embarazadas a temprana edad, "a las niñas gordas nadie las quiere" , Rodríguez Calderón aseguró que pidió una disculpa y que lo dijo porque es el lexico que se usa en el norte, "no fue miintencio ofender a nadie".

Referente al tema del matrimonio igualitario y sus declaraciones de que la institución del matrimonio es "una sonzada" el Bronco aseguro que los meidos de comuicación no habia pasado la versión completa de su mensaje y dijo:

"Creo en el matrimonio, creo tanto que me he cansado 3 veces y cada quein se casa con quien quiere". aseguró.

Jaime Rodríguez le paso un documento a los candidatos AMLO, Meade y Anaya, el cual junto con Margarita Zavala firmaron al momento de regresar el dineor publico o mínimo la mitad como lo prometieron. Acuso a Andrés Manuel de ser deshonesto y que no le ha dado el dinero a los damnificados como lo prometió.

Nos unimos a la causa

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco” aseguro que en caso de no ganar a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, él se unirá a quien haya conseguido el mayor número de votos.

"México es más importante que cualqueira de nosotros", aseguró.

Para finalizar el tercer bloque, el Bronco aseguró que el regresara los 12 mil mdp a las perosnas indégenas, y poner regresarla un monumetno para los imigrantes "que cada quien se rasque con sus propias uñas.

Aseguró que el como presidente acabará con la corrupción, correrá a todos los flojos ysacará a los partidos políticos, quien son el verdadero cancer de México.

"Si escuchamos a la gente, si el preseidente contesta los whatsapps y se entera de lo que pasa en le país en todas la áreas, lograremos el cambió que queremos".