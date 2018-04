Primer Debate Presidencial: Anaya lo hace menos y no le dedica tiempo

Los asesores y el equipo del candidato del Frente, Ricardo Anaya, minimizan los resultados del primer debate presidencial y lo ven como una oportunidad para dar un impulso hacia arriba en las preferencias electorales, ha sido que este es “un episodio más” de una campaña a la que le restarán todavía 70 días y otros dos debates.

Aunque el equipo sabe que su candidato es ágil de pensamiento y palabra, el formato del encuentro, con cinco participantes, difícilmente permitirá un ganador contundente.

“No pensamos que pueda haber un knock-out ni mucho menos. No está en los planes”, reconoce Jorge Castañeda, coordinador estratégico de la campaña.

Tanto él como Agustín Basave, coordinador de asesores, subrayan que Anaya es joven y con poca experiencia en debates, a pesar de su elocuencia, frente a un López Obrador que lleva 18 años haciendo campañas.

“Está más fogueado (AMLO) en los debates que Ricardo, esa es una realidad. Porque por ahí hay quien dice ‘es que el favorito es Anaya’; no, yo creo que no, yo creo que o no hay favorito o el favorito es López Obrador”, comenta Basave.

Así que aunque el equipo de campaña espera que el debate pueda servir para dar un impulso hacia arriba en las preferencias electorales, tiene la cautela de advertir que hay muchos elementos que influyen como para que en automático se vean puntos subidos o bajados en las encuestas.

“La preferencia electoral es multifactorial: dependerá de cuánta gente vea el debate, de la percepción que se tenga. Hay un predebate, un postdebate, y un sinfín de factores. No veo como tal que el debate incremente puntos”, señala Alfredo Figueroa, coordinador de análisis político.