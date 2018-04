Primer Debate Presidencial: AMLO del 2012 al 2018 ¿ha cambiado?

Elecciones 2018: AMLO Primer Debate en el 2012 ¿ha cambiado?

El candidato a la Presidencia de México, en las elecciones del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contiende por tercera vez a este cargo y este seria su tercer Primer Debate, de no se por que en el debate de 2006, decidido no asistir, te presentamos su intervención completa de su Primer Debate en 2012.

Primera intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora, Guadalupe Juárez: Continuamos con el candidato Andrés Manuel López Obrador.

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Buenas noches.



Comienzo con una afirmación: Todos los mexicanos sabemos que las cosas no marchan bien en el país, en eso hay consenso, hay acuerdo.

Pero no todos alcanzamos a comprender por qué caímos en esta crisis y menos sabemos muchos quiénes son los responsables de la actual tragedia nacional.

México es uno de los países con más recursos naturales en el mundo, a pesar de que nos han saqueado por siglos todavía hay petróleo, gas, oro, plata, cobre, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua en abundancia.



El mejor recurso de México es su pueblo, bueno, noble, trabajador. No hay ninguna razón humana, natural, geográfica para esta decadencia. Tampoco es por la mala suerte, por el destino, por la fatalidad.

Esto que está sucediendo, y es mi punto de vista y quiero compartirlo con ustedes, se debe a que un grupo se ha venido apoderando de todo, se debe al mal gobierno.

De eso quiero informarles en el transcurso de este debate, quiero informar, quiero concientizar, quiero decirles que sí hay salidas, que sí vamos a lograr la transformación de nuestro país.

Segunda intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora, Guadalupe Juárez: Y continuamos con Andrés Manuel López Obrador.

Y continuamos con Andrés Manuel López Obrador.

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Voy al fondo. Esta crisis y los monopolios, todo esto que está pasando, se originó, se gestó desde el gobierno de Carlos Salinas, él tomó la decisión de conformar un grupo compacto con sus allegados y entregó bienes de la nación, bienes del pueblo, con el señuelo, con la gran mentira de que las privatizaciones nos iban a traer progreso y bienestar.

A ellos les ha ido muy bien, aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. En este periodo se acumuló riqueza en unas cuantas manos como nunca se había visto en la historia de nuestro país, pero a costa del sufrimiento, de la pobreza de la mayoría de los mexicanos.

A lo mejor ustedes no saben, pero hay personajes de este grupo que tienen yates de gran lujo para puro placer que cuestan hasta 2 mil millones de pesos, lo que equivale a comprar 18 mil Tsuru’s o 7 mil créditos de departamentos del INFONAVIT. Esto es indignante, esta opulencia en medio de la pobreza.

Invoco a Morelos que decía “que se modere la indigencia y la opulencia”.

Tercera intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora, Guadalupe Juárez: Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador.

Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador.

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT Y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Considero que este grupo que manda, que domina en el país también ha privatizado al gobierno, ha confiscado el presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos.

Lo utilizan para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Ahí está el caso del FOBAPROA, convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.

Por eso no hay inversión pública, por eso no se impulsan las actividades productivas, no se generan empleos, no hay bienestar.

¿Qué es lo que nos dicen?

Que no hay presupuesto y sí hay, y bastante; el presupuesto de este año es de 3 billones 700 mil millones de pesos, somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se distribuyera en partes iguales alcanzaría para entregar 11 pesos mensuales por familia, pero eso no sucede, sólo reparten migajas y eso, en esta temporada que necesitan los votos, trafican con la pobreza de la gente.

Por eso sostengo que tiene que administrarse el presupuesto con honradez y distribuirse con justicia.

Presupuesto para todos.

Cuarta intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora, Guadalupe Juárez: Muchas gracias.

Y la primera réplica es para Andrés Manuel López Obrador.

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Considero que debemos de atender siempre el fondo de los problemas, el fondo de lo que ha llevado a esta crisis.

Yo insisto en que hay un grupo que es el que domina a los políticos en el país; no son muchos, pero son realmente los que mandan. Los políticos están de parapeto nada más, muchos de los que realmente mandan ni siquiera dan la cara.

¿Cómo dominan? Tienen el control del PRI y del PAN y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene.

En el 2006 nos cerraron el paso porque no quieren ningún cambio, aunque terminen de arruinar a México y desgraciarnos a todos.

Nos cerraron el paso, alinearon al PRI, a los gobernadores del PRI, apoyaron al PAN.

Ahora que ya no les funciona el PAN han echado a andar una operación de recambio para hacernos creer que si regresa el PRI a la Presidencia las cosas van a mejorar.

¿Ustedes creen realmente que si regresa el PRI a la Presidencia -y toco el atril, aunque no es madera- las cosas van a mejorar en el país?

Ahí les dejo eso de tarea, de reflexión, ahí queda eso. Vámonos por un camino del todo nuevo.

Quinta intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Guadalupe Juárez: Muchas gracias.

Y el cuarto Subtema corresponde a Andrés Manuel López Obrador: Crecimiento. Y la pregunta:

¿Considera usted que el actual modelo económico es el adecuado o es posible algún otro modelo alternativo?

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT, Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: No ha fusionado la actual política económica, ahí están los resultados. No ha habido crecimiento de la economía en 29 años, desde que están aplicando la llamada política neoliberal. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo; y si no hay empleo, no hay bienestar; y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad social.

Por eso es precisamente que hay inseguridad, que hay violencia.

Yo quiero seguir con el fondo del asunto.

¿Por qué esta política económica?

Porque le conviene a los de arriba.

Sostengo que este grupo que domina puede imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país, ellos son los que deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quien destruyen.

Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que han venido haciendo.

Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren, con la publicidad, con la mercadotecnia imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse, qué bueno que se está dando este debate.

Por eso estoy, más que nada, informando.

Imagínense, sólo hay dos canales de televisión que dominan, hay un monopolio de la comunicación en nuestro país, vamos a democratizar a los medios de comunicación.

Quinta intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora, Guadalupe Juárez: Muchas gracias.

Y la contrarréplica es de Andrés Manuel López Obrador.



Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto bastaría nada más con aclarar que no es cierto lo que él plantea desde luego.

Tengo un documento que voy a mostrar, dice: “Mil millones en el sexenio”.

Candidato de la Coalición Compromiso por México (PRI y PVEM), Enrique Peña Nieto: Es correcto.

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año 600 millones.

Si fuese cierto, y ahora le voy a mostrar el documento, para los que creen que exagero cuando digo que la Televisión puede imponer al próximo Presidente de México es cosa de ver la historia.

Santa Anna, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio.

Pero después de esa gran tragedia nacional, como era tanta la confusión que había, la desinformación, se resolvió ir a Colombia donde estaba en el exilio para traerlo de nuevo, para que regresara como Presidente.

El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, escribió a Santa Anna diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia y que así dirigían la opinión pública.

Por eso no nos dejemos apantallar, nos pueden llevar al despeñadero.

Sexta intervención Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora, Guadalupe Juárez: Muchas gracias.

Y bueno, ahora escuchamos a Andrés Manuel López Obrador.



Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Bueno, aquí tengo los datos, se los voy a entregar. Aquí están los papeles: Exactamente 691 millones de pesos, 2005-2006. Se los voy a entregar.

¿Quién es realmente Enrique Peña Nieto?

Esto no se sabe porque lo protegen mucho los medios de comunicación y en particular las televisoras y en especial Televisa.

Es hechura de su tío Arturo Montiel, Gobernador del Estado de México, que fue acusado de corrupción, cuya fortuna se calcula en 600 millones de pesos.

Peña fue Secretario de Administración en el Gobierno de Montiel y Arturo Montiel lo impulsó para que fuese el Candidato al Gobierno del Estado de México.

Cuando acusaron a Montiel, ya estando Peña de Gobernador, de corrupción, pues obviamente lo exoneró.

Voy a terminar mi tiempo mostrando unas fotos porque esto no se ve en la televisión.

Cierre Debate Presidencial 2012 AMLO

Conductora: Muchas gracias.

Y para terminar, Andrés Manuel López Obrador. Adelante.

Candidato de la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador: Amigas, amigos, conozco todos los municipios de México y he recogido los sentimientos de la gente.

Tengo experiencia, sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país.

Vamos a transformar a México. Les invito a eso.

Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Quiero decirles que sé cómo vamos a bajar el precio de los combustibles; es sencillo, vamos a terminar con la corrupción en PEMEX y en la Comisión Federal de Electricidad.

Los subsidios se quedan siempre en unas cuantas manos. Esto se va a terminar.

Me comprometo a que cada dos años me voy a someter a una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren que yo siga o no como Presidente de la República.

Me estoy rodeando de lo mejor que hay en México, mujeres y hombres:

Juan Ramón de la Fuente va a ser Secretario de Educación; vamos a que Marcelo Ebrard sea Secretario de Gobernación; el ingeniero Cárdenas lo he invitado para que sea Director de PEMEX.

Ofrezco mi honestidad, ofrezco mis sentimientos, ofrezco mi corazón.

El cambio verdadero está en tus manos.

Conductora: Muchas gracias, gracias a todos por su participación.

Y de esta manera, el Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo el Primer Debate entre la Candidata y los Candidatos a la Presidencia de la República de este Proceso Electoral 2012.