Primer Debate Presidencial: AMLO aseguro que Calderón y Peña hicieron de México “una fábrica de pobreza”

El candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en México durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubo una fábrica de pobreza.

Con láminas, Obrador dijo que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2008 y 2016 la pobreza aumentó en 49.5 por ciento y 53.4 por ciento, respectivamente.

Mientras que en 2008 había 15.7 millones de jóvenes en la pobreza y 16.6 por ciento millones en 2016, aseguró el candidato morenista.

“La violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, si no hay crecimiento económico no hay empleos, no hay bienestar; y si no hay bienestar, no hay paz y tranquilidad”, comentó López Obrador.