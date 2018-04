Primer Debate Presidencial: AMLO a ras de tierra y sin asesores de imagen

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya sabe cómo se vive un primer debate presidencial, esta será su cuarta participación en uno, aunque eso no es garantía de victoria, dice su coordinadora Tatiana Clouthier ante la preparación a ras de tierra y sin asesores de imagen del candidato.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha dicho que su principal preparación han sido las plazas públicas, con la gente.



“Aquí en las plazas me preparo, ya llevó muchos años preparándome”, dijo el tres veces aspirante a la Presidencia de la República el sábado pasado al finalizar un mitin en San José del Cabo, Baja California Sur.

Su preparación ha sido “a ras de tierra” y “sin asesores de imagen o clases de oratoria”, explicó la secretaria general y presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

La coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier, consideró que la participación de López Obrador en debates anteriores no resultará decisiva y que la apuesta fue conocer a sus adversarios.

“Siempre es un reto enfrentarte a alguien nuevo con quien vas a dialogar, o a debatir. Son unos segundos en los que te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias, al nuevo debatiente, y donde vas a tener que tomar decisiones de si juegas el juego de ellos, o el tuyo. Y esa decisión va a depender del tamaño del ‘garrote’ (de los rivales)”, expuso Clouthier.



Clouthier y Polevnsky explicaron que antes de ensayar y debatir con personas que ‘interpreten’ el papel de contendientes, López Obrador ha estudiado la manera en que se desempeñan sus contrincantes sobre la arena pública.

El equipo de López Obrador ya contempla que su candidato será blanco de los ataques en el debate.



“Andrés va muy bien. Tiene el respaldo de la sociedad de forma contundente y ahora metieron a El Bronco (Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente) para pegarle. Todos los candidatos se van a ir contra él”, indicó Yeidckol Polevnsky.

Este jueves, el candidato de Morena dijo que no se “enganchará” con los ataques que lancen sus oponentes.

“Me acaban de decir mis asesores: no se vaya a pelear, no se caliente y no voy a engancharme, aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto”, dijo durante su gira por Guasave, Sinaloa.



“Yo no me voy a pelear, es amor y paz, así es como me están aconsejando mis asesores de los pueblos”, agregó el tabasqueño.