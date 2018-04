Primer Debate Presidencial 2018: AMLO “Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”

Primer Debate Presidencial: AMLO “Me pueden llamar peje, pero no son lagarto”

El candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que siempre ha vivido sin esconder su patrimonio, porque “me pueden llamar peje, pero no son lagarto”.

Durante el primer debate presidencial, el López Obrador dijo que se podrá acabar con la corrupción siempre y cuando haya voluntad política.

Reiteró que siempre ha vivido bajo tres principios: no mentir, no robar, no traicionar y "así voy a continuar por el resto de mi vida”.

En el caso de Odebrecht señaló que hasta el presidente Enrique Peña Nieto está metido en el problema de corrupción, porque aquí se pagaron 10 millones de dólares y la mitad fueron usados para la campaña del actual presidente.

El independiente señaló que los tres partidos coincidieron en dar íntegra la prerrogativa a los damnificados del 19 de septiembre.

Jaime Rodríguez invitó a sus adversarios partidistas a firmar un documento donde se comprometieran a devolver al Instituto Nacional Electoral (INE) las prerrogativas.

“Yo tengo aquí mi cheque y un documento donde estoy regresando nuestro dinero”, acotó ‘El Bronco’ al invitar a Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

“Me gustaría Andrés Manuel si eres honesto, honesto, honesto honesto, si te atreves a firmar, igual Anaya, Meade”, se acercó el gobernador neoleonés con licencia a su adversario tabasqueño a quien le pidió pasarlo, “yo no” le espetó López Obrador a la orden de ‘El Bronco’.

“Si ves no es honesto”, continúa Rodríguez Calderón, “es mentira lo que dice (…) y eso no lo puede hacer porque es una prerrogativa pública que le permite a los partidos profesionalizar su trabajo, hacer la actividad política”, señaló.