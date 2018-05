Peña Nieto dice a candidatos: No saben lo difícil que es ser presidente

El presidente de México, Enrique Peña Nieto manifestó a los candidatos a la presidencia que no saben lo difícil y duro que es ser Presidente, ya que al tomar decisiones difíciles se puede poner en riesgo el rumbo del país, y muchas veces esas decisiones no son bien vistas por la sociedad, rumbo a las elecciones 2018.

"Hoy, aquellos que aspiran, les diría, no saben lo difícil y duro que es ser presidente, porque pesa en una sola persona, en el cargo del presidente de la República tomar muchas decisiones, pensando en el bien del país, que no siempre son bien aplaudidas, o bien aceptadas y que a veces son decisiones difíciles. Pero, que, si no se toman, la verdad se puede poner en riesgo el rumbo de desarrollo o crecimiento de nuestro país”