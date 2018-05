Peña Nieto aconsejó a los mexicanos a razonar su voto.

Enrique Peña Nieto, presidente de la República, aconsejó este miércoles a los mexicanos a razonar su voto en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 y comentó deben de pensar con la cabeza y no con la víscera al momento de tomar una decisión de voto.

Peña participó en la 82° Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), donde el mandatario expresó que hay que tener una definición tras hacer una valoración real y objetiva de cada una de las propuestas de los candidatos a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

"Espero que el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, cómo para qué lo digo", dijo Peña Nieto.