Miles de priistas aplauden y despiden a Meade en Mérida

Meade en Mérida

La Casa del Pueblo, sede del Partido Revolucionario Institucional, lució pletórica después del tercer debate presidencial llevado a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Miles de priistas esperaban la llegada de su candidato, José Antonio Meade, para arroparlo después de su desempeño en el ejercicio ciudadanos de intercambio de ideas.

Ante la muchedumbre el presidenciable dirigió su mensaje que fue recibido entre vítores por todos los asistentes.

“Me da mucho gusto saludarlos después de un muy buen ejercicio democrático, después de un muy buen debate que nos dio oportunidad de mostrarnos como somos: con ideas, con propuestas, con capacidad de defenderlas”.

“Yo creo que fue un ejercicio extraordinario que claramente le ilustró hoy, a quienes van a resolver con su voto la elección, quiénes están preparados y quiénes no para gobernar, quiénes lo quieren hacer en unidad y quiénes lo quieren hacer con gritos y sombrerazos”.

“En esta elección lo que está de por medio es el futuro de nuestras familias, y en ese ejercicio, lo que hoy vimos pone con absoluta claridad a quién debiéramos de tenerle confianza para conducir su destino”.

José Antonio Meade concluyó: “Yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el primero de julio. Me voy muy contento y me voy muy satisfecho”.

“Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita es evidencia clara de quién ganó el debate y de quién les preocupa”.

José Antonio Meade expresó que éste último debate presidencial hizo que los ciudadanos pudieran contrastar entre, lo que considera son dos caminos, uno de certidumbre y propuestas y otro, que deja mucho que desear, refiriéndose al encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Con lo que respecta a Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, Meade dijo que en este debate su contrincante careció de planteamientos.